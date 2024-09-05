В Черниговский городской совет "ворвались люди с автоматами": и.о. городского головы заявил о давлении

Полиция Черниговской области сообщила, что проводит следственные действия в городском совете Чернигова по делу о незаконном выделении земельного участка.

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В Чернигове в помещение городского совета ворвались вооруженные люди и парализовали работу аппарата. Об этом в своем телеграм-канале сообщил и.о. городского головы Чернигова Александр Ломако.

"Только что в Черниговский городской совет ворвались люди с автоматами. Оказалось, что это ворвались силовики с постановлением, по которому им нужны документы 7-летней давности за 2017 год. На этом основании, вооруженные люди физически заблокировали работу всего горсовета", — проинформировал он.

Ломако пожаловался, что парализована работа всех структурных подразделений, в том числе и тех, которые занимаются организацией и проведением тендеров для ВСУ и подготовкой города к отопительному сезону.

"Группа силовиков вместо того, чтобы получить нужные им документы по письменному запросу, обыскивают мой кабинет и остальные помещения городского совета. Видим в этом продолжение политического давления. Силовики по указанию сверху в очередной раз осуществляют атаку на Черниговский городской совет с целью парализовать его работу", — написал мэр.

Он добавил, что уже на протяжении длительного периода наблюдается запугивание депутатов, а теперь силовики запугивают и рядовых сотрудников мэрии.

Полиция Черниговской области сообщила, что проводит следственные действия в городском совете Чернигова по делу о незаконном выделении земельного участка.

"Санкционированные обыски проводятся в помещениях городского совета, коммунального предприятия, коммерческой структуры и местами проживания ее руководителей".

Сообщается, что оперативники управления стратегических расследований в Черниговской и следователи следственного управления областной полиции разоблачили факт незаконного отчуждения земли территориальной общины города, чем нанесли ущерб в значительных размерах.

"Должностные лица без проведения аукциона, как того предусматривает закон, предоставили обществу безвозмездное право застройки (суперфиция) земельного участка коммунальной собственности. На этом земельном участке в дальнейшем построили АЗС. По факту злоупотребления должностными лицами своим служебным положением было открыто уголовное производство (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины)", — говорится в сообщении.

Напомним, что 21 августа на Закарпатье в Хустском ТЦК и СП и у его руководителя проводили обыски по делу о взятках. Речь шла о почти 30 обысков у работников районной больницы, медико-социальной экспертной комиссии и работников ТЦК.