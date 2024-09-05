У Чернігівську міську раду "увірвалися люди з автоматами": в.о міського голови заявив про тиск

Поліція Чернігівської області повідомила, що проводить слідчі дії у міській раді Чернігова у справі щодо незаконного виділення земельної ділянки.

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В Чернігові у приміщення міської ради увірвалися озброєні люди і паралізували роботу апарату. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив в.о. міського голови Чернігова Олександр Ломако.

"Щойно у Чернігівську міську раду увірвалися люди з автоматами. Виявилося, що це увірвалися силовики з ухвалою, за якою їм потрібні документи 7-річної давнини за 2017 рік. На цій підставі, озброєні люди фізично заблокували роботу усієї міськради", — проінформував він.

Ломако поскаржився, що паралізовано роботу всіх структурних підрозділів, зокрема і тих, які займаються організацією та проведенням тендерів для ЗСУ та підготовкою міста до опалювального сезону.

"Група силовиків замість того, щоб отримати потрібні їм документи за письмовим запитом, обшукують мій кабінет та решту приміщень міської ради. Вбачаємо в цьому продовження політичного тиску. Силовики за вказівкою згори вчергове здійснюють атаку на Чернігівську міську раду з метою паралізувати її роботу", — написав мер.

Він додав, що вже протягом тривалого періоду спостерігається залякування депутатів, а тепер силовики залякують і рядових співробітників мерії.

Поліція Чернігівської області повідомила, що проводить слідчі дії у міській раді Чернігова у справі щодо незаконного виділення земельної ділянки.

"Санкціоновані обшуки проводяться у приміщеннях міської ради, комунального підприємства, комерційної структури та місцями мешкання її керівників".

Повідомляється, що оперативники управління стратегічних розслідувань в Чернігівській та слідчі слідчого управління обласної поліції викрили факт незаконного відчуження землі територіальної громади міста, чим завдали збитків у значних розмірах.

"Посадові особи без проведення аукціону, як того передбачає закон, надали товариству безоплатне право забудови (суперфіцію) земельної ділянки комунальної власності. На цій земельній ділянці у подальшому збудували АЗС. За фактом зловживання посадовими особами своїм службовим становищем було відкрито кримінальне провадження (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України)", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 21 серпня на Закарпатті у Хустському ТЦК та СП та у його очільника проводили обшуки у справі про хабарі. Йшлося про майже 30 обшуків у працівників районної лікарні, медико-соціальної експертної комісії та працівників ТЦК.