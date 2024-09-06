SR-91 Aurora: сверхсекретный самолет со скоростью 5 Махов

Бывший директор Skunk Works Бен Рич своим заявлением разочаровал сторонников конспирологических теорий в области авиации. По его словам, самолет-шпион SR-91 — не более чем концепция.

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SR-91 Aurora — это гиперзвуковой самолет-шпион, который на протяжении десятилетий будоражил воображение любителей авиации и теорий заговора. По слухам, самолет Aurora, разработанный в 1980-х годах как преемник SR-71 Blackbird, мог развивать скорость свыше 5 Махов и подниматься на высоту 27,4 км. Однако доказательства его существования скудны и в основном основаны на неподтвержденных наблюдениях и необъяснимых явлениях, таких, как "неботрясения" над Лос-Анджелесом в начале 1990-х годов.

Фокус перевел статью доктора наук и бывшего офицера армии США Брента М. Иствуда о проекте гиперзвукового самолета SR-91 Aurora.

Несмотря на свой легендарный статус, Aurora, скорее всего, является мифом, а ее название, возможно, происходит от кодового обозначения программы создания стелс-бомбардировщика B-2 Spirit. Бывший директор Skunk Works Бен Рич в своих мемуарах отрицает существование "Авроры", утверждая, что она была не более чем концепцией.

С развитием спутников и беспилотников потребность в таком самолете уменьшилась, поэтому маловероятно, что SR-91 когда-либо существовал за пределами чертежной доски.

SR-91 Aurora: самолет-шпион, которого не существовало

Остерегайтесь сенсаций в СМИ и неподтвержденных наблюдений: некоторые самолеты могут стать легендарными, даже если их, скорее всего, не существует.

Так произошло и с таинственным самолетом-шпионом SR-91 Aurora.

Этот самолет наверняка был не более чем художественной визуализацией концепта, хотя один из очевидцев утверждает, что видел его в действии. Давайте разберемся, существовала ли Aurora на самом деле.

Почему SR-91 Aurora?

В 1980-х годах ВВС искали замену SR-71 Blackbird: он считался дорогим в обслуживании, а стоимость полетов SR-71 составляла 200-300 миллионов долларов в год.

Программа SR-91 была сверхсекретной, даже если она существовала

Широкая публика впервые услышала об "Авроре" после того, как в 1985 году это обозначение появилось в бюджетном запросе на шпионский самолет "секретной программы". Могли ли эти расходы относиться к SR-91 Aurora? Это был бы самолет-рекордсмен, несущийся со скоростью более 5 Махов на высоте 27,4 км. Но что если Aurora — просто другое кодовое название для стелс-бомбардировщика B-2 Spirit? B-2 начал летать в конце 1980-х годов и был представлен в 1997-м. Так название Aurora стало загадкой.

Предполагаемые проекции самолета SR-91

SR-91: лучше называть гипотетическим

DefenceAviation.com назвал этот самолет "гипотетическим". Сайт ссылался на британский источник со следующим заявлением: "В докладе Министерства обороны Великобритании, опубликованном в мае 2006 года, говорится о приоритетных планах ВВС США по созданию сверхзвукового самолета со скоростью 4-6 Махов, однако никаких убедительных доказательств, подтверждающих существование такого проекта, не появилось".

Всего один очевидец

Дошло ли дело до создания прототипа SR-91?

Один из очевидцев утверждал, что в конце 1980-х годов видел в воздухе самолет треугольной формы, который мог быть новым разведывательным самолетом. Этот случай произошел над Северным морем в 1989 году. Инженер по имени Крис Гибсон уверял, что видел его. Но, опять же, это мог быть B-2 или даже F-117 Nighthawk. В то время ВВС США летали на F-117. Но если бы это действительно была Aurora, ее было бы трудно заметить, поскольку ее предполагаемая скорость составляла 5 Махов.

Производила ли она "неботрясения"?

Еще одним загадочным явлением, связываемым с полетом "Авроры", стали так называемые "неботрясения", произошедшие над Лос-Анджелесом в начале 1990-х годов. Была выдвинута гипотеза, что Aurora могла вызвать эти громкие толчки, когда вылетела из озера Грум, штат Невада (также известного как Зона 51). На самом деле, ничего не указывает на то, что именно Aurora вызвала неботрясения.

Концепт SR-91, который не дожил до наших дней

Если Aurora была концептом, то ее, скорее всего, отменили.

Развитие спутников-шпионов и разведывательных беспилотников сделало гиперзвуковой самолет-шпион типа SR-91 попросту неактуальным. Несмотря на это, программа создания самолета-шпиона SR-72, наследника Blackbird, продолжается до сих пор.

Для уверенности в существовании SR-91 Aurora просто не хватает доказательств. Есть смысл называть его гипотетическим, потому что вполне правдоподобно, что Lockheed Martin Skunk Works работала над новым самолетом-шпионом. Возможно, технология создания 5-Махового самолета и была разработана, но это не значит, что прототипы существовали за пределами чертежной доски.

Директор Skunk Works отрицает существование SR-91 в своих мемуарах

Говоря о Skunk Works, National Interest ссылается на книгу Бена Рича, бывшего директора Skunk Works, который вылил ушат холодной воды на сторонников гипотезы об Aurora:

"Каким-то образом название (Aurora) просочилось во время слушаний в Конгрессе по ассигнованиям. СМИ подхватили упоминание об Aurora в бюджете и разнесли слух, что это был сверхсекретный проект, порученный Skunk Works — построить первый американский гиперзвуковой самолет. Эта история жива и по сей день, хотя Aurora была кодовым названием для конкурса на финансирование B-2", – пишет он.

SR-91, скорее всего, никогда не существовал

Как видите, Aurora наверняка была не более чем концептом. Министерство обороны не признает ее существования. Свидетельства очевидцев редки и ничем не подкреплены, а реальный полет, скорее всего, так и не состоялся.

Для уверенности в существовании SR-91 Aurora просто не хватает доказательств

Об авторе

Брент М. Иствуд — доктор наук, автор книги Humans, Machines, and Data: Future Trends in Warfare. Эксперт по новым угрозам и бывший офицер пехоты армии США. Вы можете следить за ним в Twitter @BMEastwood.