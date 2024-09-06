SR-91 Aurora: надсекретний літак зі швидкістю 5 Махів

Колишній директор Skunk Works Бен Річ своєю заявою розчарував прихильників конспірологічних теорій у галузі авіації. За його словами, літак-шпигун SR-91 — не більш ніж концепція.

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SR-91 Aurora — це гіперзвуковий літак-шпигун, який протягом десятиліть розбурхував уяву любителів авіації та теорій змови. Якщо вірити чуткам, літак Aurora, розроблений у 1980-х роках як наступник SR-71 Blackbird, міг розвивати швидкість понад 5 Махів і злітати на висоту 27,4 км. Однак докази його наявності мізерні та здебільшого засновані на непідтверджених спостереженнях і незрозумілих явищах, таких, як "неботруси" над Лос-Анджелесом на початку 1990-х років.

Фокус переклав статтю доктора наук і колишнього офіцера армії США Брента М. Іствуда про проєкт гіперзвукового літака SR-91 Aurora.

Попри свій легендарний статус, Aurora, найімовірніше, є міфом, а її назва, можливо, походить від кодового позначення програми створення стелс-бомбардувальника B-2 Spirit. Колишній директор Skunk Works Бен Річ у своїх мемуарах заперечує наявність "Аврори", стверджуючи, що вона була не більш ніж концептом.

З розвитком супутників і безпілотників потреба в такому літаку зменшилася, тому малоймовірно, що SR-91 будь-коли літав за межами креслярської дошки.

SR-91 Aurora: літак-шпигун, якого не було

Остерігайтеся сенсацій у ЗМІ та непідтверджених спостережень: деякі літаки можуть стати легендарними, навіть якщо їх, найімовірніше, немає.

Так сталося і з таємничим літаком-шпигуном SR-91 Aurora.

Цей літак, напевно, був не більше ніж художньою візуалізацією концепту, хоча один із очевидців стверджує, що бачив його в дії. Давайте розберемося, чи була Aurora насправді.

Чому SR-91 Aurora?

У 1980-х роках ВПС шукали заміну SR-71 Blackbird: він вважався дорогим в обслуговуванні, а вартість польотів SR-71 становила 200-300 мільйонів доларів на рік.

Програма SR-91 була надсекретною, навіть якщо вона колись діяла

Широка публіка вперше почула про "Аврору" після того, як 1985 року це позначення з'явилося в бюджетному запиті на шпигунський літак "секретної програми". Чи могли ці витрати стосуватися SR-91 Aurora? Це був би літак-рекордсмен, що мчить зі швидкістю понад 5 Махів на висоті 27,4 км. Але що як Aurora — просто інша кодова назва для стелс-бомбардувальника B-2 Spirit? B-2 почав літати наприкінці 1980-х років і був представлений 1997 року. Так назва Aurora стала загадкою.

Передбачувані проекції літака SR-91

SR-91: краще називати гіпотетичним

DefenceAviation.com назвав цей літак "гіпотетичним". Сайт посилався на британське джерело з такою заявою: "У доповіді Міністерства оборони Великої Британії, опублікованій у травні 2006 року, ідеться про пріоритетні плани ВПС США зі створення надзвукового літака зі швидкістю 4-6 Махів, проте жодних переконливих доказів, що підтверджують діяльність такого проєкту, не з'явилося".

Лише один очевидець

Чи дійшла справа до створення прототипу SR-91?

Один із очевидців стверджував, що наприкінці 1980-х років бачив у повітрі літак трикутної форми, який міг бути новим розвідником. Цей випадок стався над Північним морем у 1989 році. Інженер на ім'я Кріс Ґібсон запевняв, що бачив його. Але, знову ж таки, це міг бути B-2 або навіть F-117 Nighthawk. У той час ВПС США літали на F-117. Але, якби це справді була Aurora, її було б важко помітити, оскільки її передбачувана швидкість становила 5 Махів.

Чи спричиняла вона "неботруси"?

Ще одним загадковим явищем, яке пов'язують із польотом "Аврори", стали так звані "неботруси", що відбулися над Лос-Анджелесом на початку 1990-х років. Було висунуто гіпотезу, що Aurora могла викликати ці гучні поштовхи, коли вилетіла з озера Ґрум, штат Невада (також відомого як Зона 51). Насправді нічого не вказує на те, що саме Aurora спричинила неботрус.

Концепт SR-91, який не дожив до наших днів

Якщо Aurora була концептом, то її, найімовірніше, скасували.

Розвиток супутників-шпигунів і розвідувальних безпілотників зробили гіперзвуковий літак-шпигун типу SR-91 просто неактуальним. Попри це, програма створення літака-шпигуна SR-72, спадкоємця Blackbird, триває досі.

Для впевненості в наявності SR-91 Aurora просто не вистачає доказів. Є сенс називати його гіпотетичним, бо цілком правдоподібно, що Lockheed Martin Skunk Works працювала над новим літаком-шпигуном. Можливо, технологія створення 5-Махового літака і була розроблена, але це не означає, що прототипи були за межами креслярської дошки.

Директор Skunk Works заперечує наявність SR-91 у своїх мемуарах

Говорячи про Skunk Works, National Interest посилається на книгу Бена Річа, колишнього директора Skunk Works, який вилив відро холодної води на прихильників гіпотези про Aurora:

"Якось назва (Aurora) просочилася під час слухань у Конгресі щодо асигнувань. ЗМІ підхопили згадку про Aurora в бюджетних документах і рознесли чутки, що це був надсекретний проєкт, доручений Skunk Works — побудувати перший американський гіперзвуковий літак. Ця історія жива й досі, хоча Aurora була кодовою назвою в конкурсі на фінансування B-2", — пише він.

SR-91, найімовірніше, ніколи не було

Як бачите, Aurora, напевно, була не більше ніж концептом. Міністерство оборони не визнає її наявності. Свідчення очевидців рідкісні і нічим не підкріплені, а реальний політ, найімовірніше, так і не відбувся.

Для впевненості в існуванні SR-91 Aurora просто не вистачає доказів

Про автора

Брент М. Іствуд — доктор наук, автор книги Humans, Machines, and Data: Future Trends in Warfare. Експерт із нових загроз і колишній офіцер піхоти армії США. Ви можете стежити за ним у Twitter @BMEastwood.