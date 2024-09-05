В сети появились редкие кадры российской планирующей бомбы Д-30СН (фото)

Боеприпас прикреплен к крылу бомбардировщика Су-34. Примечательно, что бомба крепится к самолету в перевернутом виде, а после запуска переворачивается для правильного наведения на цель.

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В социальных сетях появились редкие изображения двух образцов российской планирующей авиационной бомбы УМПБ Д-30СН под крылом истребителя-бомбардировщика Су-34. Как сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, это те бомбы, которые применяют ВС РФ для террора Харьковской области и других приграничных областей Украины.

Фактически универсальный межвидовой планирующий боеприпас (УМПБ) Д-30СН представляет собой значительную эволюцию в российских высокоточных управляемых боеприпасах. Он разработан на основе ФАБ-250, которую дооснастили модулем с крыльями и рулевыми поверхностями. Это позволяет бомбе не только планировать к цели, но и корректировать свою траекторию с помощью встроенной навигационной системы. Боеприпас также оснащен двигателем, увеличивающим дальность полета.

Судя по фото Д-30СН имеет компактный дизайн благодаря крестообразным хвостовым оперениям и складывающемуся основному крылу, которое лежит вровень с обтекаемым корпусом бомбы. Примечательно, что бомба крепится к самолету в перевернутом виде, а после запуска переворачивается для правильного наведения на цель.

В Д-30СН используется двойная навигация с использованием спутниковой системы ГЛОНАСС и инерциальной навигационной системы, аналогичной системе наведения GPS/INS в GBU-39/B, что обеспечивает точное наведение на цель на больших расстояниях.

Что касается боеголовок, то боеприпас оснащен обычной фугасной боеголовкой, предназначенной для точного поражения укреплений и бронетехники.

Основные характеристики УМПБ Д-30СН:

диаметр — 30 см;

дальность полета — до 120 км;

скорость на этапе разгона — до 4 Махов;

скорость на этапе планирования — 1,2 Маха;

навигация — полуактивная лазерная система;

цели — склады, укрепления, бронетехника.

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Напомним, в марте текущего года россияне применили авиабомбу УМПБ Д-30СН во время удара по Харьковской области. Два таких боеприпаса попали в жилой квартал Шевченковского района города Харькова, в результате погиб 59-летний мужчина и еще 19 человек получили травмы.