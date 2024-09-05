Будут учить отличать "Шахед" от "Байрактара": в школах РФ вводят новый предмет

Школьники будут учиться классифицировать виды стрелкового оружия и дроны, рыть окопы и знать особенности прохождения службы по контракту.

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В российских школах вводят новый предмет, который заменит ОБЖ. На нем будут изучать беспилотники, оружие массового поражения, ядерные взрывы и тому подобное. Об этом сообщает российское издание Baza.

"Старое и знакомое ОБЖ с этого года изменится. Предмет будет называться "Основы безопасности и защиты Родины" (ОБЗБ), и содержание его курса существенно расширится", — говорится в сообщении.

Курс нового предмета, в отличие от ОБЖ, расширят. В частности, в нем появится раздел "Курс военной подготовки".

Что будут изучать российские школьники на новом уроке:

Конструктивные особенности БпЛА квадрокоптерного типа;

понятие оружия массового поражения, история его развития, примеры применения, его роль в современном бою;

поражающие факторы ядерных взрывов;

ядовитые вещества, их назначение и классификация;

особенности прохождения службы по призыву, освоение военно-учетных специальностей;

особенности прохождения службы по контракту.

В конце учебного года российские школьники будут сдавать что-то вроде экзаменов. Они должны показать, как научились классифицировать виды стрелкового оружия, рассказать историю возникновения БПЛА и АНПА (автономный необитаемый подводный аппарат. — Ред.), БНА (беспилотный надводный аппарат), а также способы их боевого применения.

Также ученики должны изучить, как рыть окопы и должны знать и различать виды боевых ранений бывают на поле боя.

"В Министерстве образования считают, что ОБЗР должен сформировать у учащихся готовность защищать родину и привить им базовые знания о культуре безопасности жизни. Также полученные знания и умения помогут подготовиться к военной службе по контракту. Учебник по ОБЗР рассчитан на 10-11 классы, однако он появится только в следующем году", — сообщила Baza.

Напомним, что 2 сентября Фокус писал о том, как в украинских школах проходил праздник Первого звонка — в столице в результате обстрела повреждены школы в Шевченковском и Святошинском районах. В Харькове детей отправили в подземелье.