Вчитимуть відрізняти "Шахед" від "Байрактара": в школах РФ запроваджують новий предмет

Школярі будуть вчитися класифікувати види стрілецької зброї та дрони, рити окопи та знати особливості проходження служби за контрактом.

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В російських школах запроваджують новий предмет, який замінить ОБЖ. На ньому вивчатимуть безпілотники, зброю масового ураження, ядерні вибухи тощо. Про це повідомляє російське видання Baza.

"Старе та знайоме ОБЖ із цього року зміниться. Предмет називатиметься "Основи безпеки та захисту Батьківщини" (ОБЗБ) і зміст його курсу суттєво розшириться", — йдеться в повідомленні.

Курс нового предмету, на відміну від ОБЖ, розширять. Зокрема, у ньому з'явиться розділ "Курс військової підготовки".

Що вивчатимуть російські школярі на новому уроці:

Конструктивні особливості БПЛА квадрокоптерного типу;

поняття зброї масового ураження, історія її розвитку, приклади застосування, її роль у сучасному бою;

чинники ядерних вибухів;

отруйні речовини, їх призначення та класифікація;

особливості проходження служби за призовом, освоєння військово-облікових спеціальностей;

особливості проходження служби за контрактом.

Наприкінці навчального року російські школярі складатимуть щось на кшталт іспитів. Вони мають показати, як навчилися класифікувати види стрілецької зброї, розповісти історію виникнення БПЛА та АНПА (автономний безлюдний підводний апарат. — Ред.), БНА (безпілотний надводний апарат), а також способи їхнього бойового застосування.

Також учні мають вивчити, як рити окопи та мають знати і розрізняти види бойових поранень.

"У Міністерстві освіти вважають, що ОБЗБ має сформувати в учнів готовність захищати батьківщину та прищепити їм базові знання про культуру безпеки життя. Також отримані знання та вміння допоможуть підготуватися до військової служби за контрактом. Підручник з ОБЗБ розрахований на 10-11 класи, проте він з'явиться лише наступного року", — повідомила Baza.

Нагадаємо, що 2 вересня Фокус писав про те, як в укранських школах відбувалося свято Першого дзвоника — у столиці внаслідок обстрілу пошкоджені школи у Шевченківському та Святошинському районах. У Харкові дітей відправили до підземелля.