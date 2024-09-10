"Это — новый абсолютный рекорд": военный эксперт высказался о последней атаке БпЛА на РФ

Дроновая атака привела к определенным результатам. Хотя бы потому, что Силам обороны удалось частично разрушить объекты топливно-энергетического комплекса РФ на территории Курской области, считает Владислав Селезнев.

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Украина для последней атаки БпЛА на территорию РФ использовала рекордное количество беспилотников и испытала на прочность систему ПВО россиян в Москве. Об этом в комментарии NV сказал военный эксперт Владислав Селезнев.

"Во-первых, 144 — это новый абсолютный рекорд. Одномоментно украинская армия задействовала именно такое количество дронов, именно об этом сообщает российское Министерство обороны. Мол, они сбили 144 дрона. Сколько российское министерство обороны не сбило украинских дронов — оно об этом не сообщает", — отметил он.

Он отметил, что "дьявол кроется в деталях", а прилеты в районе взлетно-посадочной полосы аэродрома "Жуковский" свидетельствуют о том, что именно туда направлялось большое количество украинских дронов, поскольку это аэродром двойного использования — здесь взлетают и приземляются бизнес-джеты и военные самолеты.

Также Владислав Селезнев отметил, что раздавались взрывы на территории аэродрома "Шайковка" в Калужской области, откуда взлетают самолеты Ту-22М3, которые запускают по Украине ракеты Х-22 и Х-32. Также взрывалось в районе "Халино" — аэродрома в Курской области, откуда запускают "шахеды".

"Ключевое заключается в том, что самая массовая дроновая атака привела к определенным результатам. Хотя бы потому, что нам удалось частично разрушить объекты топливно-энергетического комплекса РФ на территории Курской области. То, что львиная доля украинских дронов была ликвидирована российской системой ПВО, — это так же надо признавать. Не стоит обольщаться, чтобы в перспективе не разочаровываться", — подчеркнул Селезнев.

Эксперт считает, что следующая украинская атака может быть более удачной, поскольку сейчас продолжается изучение работы российской ПВО, в частности, в Москве.

"Это так же стоит помнить. И будем искать возможности для того, чтобы гарантированно продавливать российскую систему противовоздушной обороны и уничтожать те именно объекты, которые для нас критически важно разрушить", — сказал Селезнев.

Напомним, что в ночь на 10 сентября различные области РФ были массированно атакованы беспилотниками. Несмотря на то, что наибольшее количество БпЛА было направлено на Брянскую область, Подмосковье получило большие повреждения, в частности, город Раменское.