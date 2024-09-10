"Це — новий абсолютний рекорд": військовий експерт висловився про останню атаку БпЛА на РФ

Дронова атака призвела до певних результатів. Хоча б тому, що Силам оборони вдалося частково зруйнувати об'єкти паливно-енергетичного комплексу РФ на території Курської області, вважає Владислав Селезньов.

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Україна для останньої атаки БпЛА на територію РФ використала рекордну кількість безпілотників та випробувала на міцність систему ППО росіян у Москві. Про це в коментарі NV сказав військовий експерт Владислав Селезньов.

"По-перше, 144 — це новий абсолютний рекорд. Одномоментно українська армія задіяла саме таку кількість дронів, саме про це повідомляє російське Міністерство оборони. Мовляв, вони збили 144 дрони. Скільки російське міністерство оборони не збило українських дронів — воно про це не повідомляє", — зазначив він.

Він зауважив, що "диявол криється в деталях", а прильоти в районі злітно-посадкової смуги аеродрому "Жуковський" свідчать про те, що саме туди спрямовувалася велика кількість українських дронів, оскільки це аеродром подвійного використання — тут злітають і приземляються бізнес-джети та військові літаки.

Також Владислав Селезньов зауважив, що лунали вибухи на території аеродрому "Шайковка" у Калузькій області, звідки злітають літаки Ту-22М3, які запускають по Україні ракети Х-22 та Х-32. Також вибухало в районі "Халіно" — аеродрому в Курській області, звідки запускають "шахеди".

"Ключове полягає в тому, що наймасовіша дронова атака призвела до певних результатів. Хоча б тому, що нам вдалося частково зруйнувати об'єкти паливно-енергетичного комплексу РФ на території Курської області. Те, що левова частина українських дронів була ліквідована російською системою ППО, — це так само треба визнавати. Не варто очаровуватися, щоб в перспективі не розчаровуватись", — підкреслив Селезньов.

Експерт вважає, що наступна українська атака може бути більш вдалою, оскільки зараз триває вивчення роботи російської ППО, зокрема, в Москві.

"Це так само варто пам’ятати. І будемо шукати можливості для того, щоб гарантовано продавлювати російську систему протиповітряної оборони і нищити ті саме об'єкти, які для нас критично важливо зруйнувати", — сказав Селезньов.

Нагадаємо, що у ніч проти 10 вересня різні області РФ були масовано атаковані безпілотниками. Попри те, що найбільша кількість БпЛА була спрямована на Брянську область, Підмосков'я зазнало великих пошкоджень, зокрема, місто Раменське.