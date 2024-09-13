"Вспышки огня" вместо "Шершней": почему Индии очень нужны истребители Dassault Rafale

Изначально для укрепления своих ВМС Индия рассматривала возможность приобретения у Boeing самолетов F/A-18 Super Hornet. Но выбор был сделан в пользу французских машин на фоне более тесных связей между Парижем и Нью-Дели.

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После недавней сделки Сербии по приобретению истребителей Dassault Rafale Индия решила ускорить покупку 26 самолетов Rafale-M для эксплуатации с авианосца INS Vikrant.

Rafale-M, оптимизированный для выполнения военно-морских задач, значительно усилит военно-морскую авиацию Индии.

Фокус перевел статью американского журналиста Питера Сучиу о перспективах французских истребителей Dassault Rafale в рядах воздушных сил Индии.

Ранее Индия рассматривала возможность приобретения F/A-18 Super Hornet компании Boeing, но выбрала Rafale-M, который уже эксплуатируется в ее ВВС.

Это решение укрепит индийско-французские связи, особенно по мере того, как Нью-Дели снижает свою зависимость от российских оборонных поставщиков.

Тем не менее, компания Dassault сталкивается с проблемами производства из-за растущего спроса и проблем с цепочкой поставок, из-за которых обязательства по поставке самолетов в течение 36 месяцев могут сорваться.

Индия усиливает военно-морскую авиацию приобретением Rafale-M для INS Vikrant

Спустя несколько дней после того, как Сербия объявила о сделке на 2,7 миллиарда евро (2,9 миллиарда долларов) по приобретению двухдвигательного многоцелевого истребителя Rafale компании Dassault Aviation, Индия также вознамерилась ускорить процесс покупки самолета французского производства. Нью-Дели решил отказаться от плана, предусматривающего оснащение Rafale радарами собственного производства.

Индия хочет приобрести 26 самолетов Rafale-M. Эта модель сможет действовать с авианосца INS Vikrant. Авианосец, четвертый по счету в эксплуатации ВМС Индии и первый — отечественного производства, уже принимал на своей палубе российский МиГ-29К и индийский HAL Tejas Naval.

"Решение о закупке 26 истребителей Rafale-M у Франции подчеркивает приоритетность сильной военно-морской авиации для Индии. Оптимизированные для полетов с авианосцев, эти современные истребители значительно повысят оперативные возможности индийских ВМС, ознаменовав собой существенную модернизацию в сфере морской обороны", — говорится в репортаже Bulgarian Military.

Выбор в пользу Rafale-M был сделан после многолетней работы, в ходе которой рассматривались многочисленные варианты замены устаревших МиГ-29К, включая Boeing F/A-18 Super Hornet.

Нью-Дели уже знаком с Dassault Rafale: в настоящее время ВВС Индии эксплуатируют 36 таких самолетотв, включая 27 одноместных и 8 двухместных вариантов. Истребители эксплуатируются 17-й эскадрильей "Золотые стрелы" и 101-й эскадрильей "Соколы".

Прибытие первого Dassault Rafale в Индию Фото: VPK.name

Dassault Rafale, что в переводе с французского означает "порыв ветра", или "вспышка огня", если пользоваться военным словарем, был задуман для использования ВВС и ВМС Франции в качестве "всецелевого" истребителя, то есть он должен был заменить семь типов боевых самолетов, находившихся в эксплуатации на момент его разработки. Новый самолет разработан для выполнения широкого спектра задач, включая противовоздушную оборону/воздушное превосходство, ограничение доступа, разведку, ближнюю воздушную поддержку, динамическое целенаведение, нанесение точных ударов по наземным целям, перехват, противокорабельные атаки, ядерное сдерживание и даже дозаправку одного борта другим.

Впервые Rafale поступил на вооружение в 2001 году, и его оснащение постепенно прогрессировало до все более высоких стандартов. Его приобрели ВВС Египта, Индии, Катара, Греции, Хорватии, Индонезии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Rafale применялся в боевых действиях в Афганистане, Ливии, Мали, Ираке и Сирии.

Плохо для Boeing, но слишком много для Dassault

Решение Индии выбрать Dassault Rafale вместо F/A-18E/F Super Hornet стало плохой новостью для компании Boeing, которая почти наверняка свернет производство многоцелевого истребителя на своем сборочном заводе в Сент-Луисе. Boeing не смог найти новых иностранных покупателей на Super Hornet и сейчас производит последнюю партию истребителей авианосного базирования для ВМС США.

Однако у компании Dassault тоже есть проблемы — она слишком популярна.

В мае аэрокосмическая компания объявила о планах поставить 20 истребителей Dassault Rafale в этом году, несмотря на производственные трудности, связанные с проблемами в цепочке поставок. На истребители Rafale наблюдается повышенный спрос, что может привести к увеличению сроков поставки Dassault на 36 месяцев.

"Компания Dassault регулярно подчеркивает свою способность начать поставку боевых самолетов Rafale потенциальным заказчикам всего через три года после подписания контракта, — говорится в анализе Международного института стратегических исследований (IISS). — Однако недавний шквал продаж Rafale усложняет выполнение этого 36-месячного обязательства и может даже поставить под угрозу некоторые будущие сделки".

По январским оценкам института, отставание Dassault в производстве Rafale достигло 228 самолетов.

"Dassault в значительной степени полагается на внутреннюю цепочку поставок для производства Rafale, что в некоторой степени изолирует ее от глобальных проблем с поставками, (однако) компания и ее поставщики не застрахованы от них, — добавляется в докладе IISS. — Нехватка инженерных кадров также может помешать резкому увеличению производства Rafale".

Истребитель Dassault Rafale

Укрепление связей между Парижем и Нью-Дели

Выбор в пользу Dassault Rafale имеет место на фоне более тесных связей между Парижем и Нью-Дели, включая усилия по расширению военно-морского сотрудничества. Франция направила в Индию экспертов для обсуждения планов по созданию подводных лодок с ядерной силовой установкой.

Это происходит на фоне снижения зависимости Нью-Дели от Москвы как основного поставщика военной техники.

Rafale-M, оптимизированный для выполнения военно-морских задач, значительно усилит военно-морскую авиацию Индии

Об авторе

Питер Сучиу — журналист из Мичигана. За свою двадцатилетнюю журналистскую карьеру он участвовал в работе более чем четырех десятков журналов, газет и веб-сайтов, опубликовав свыше 3200 материалов. Регулярно пишет о военной технике, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности, политике и международных делах. Питер также является автором статей для Forbes и Clearance Jobs. Вы можете следить за ним в Twitter: @PeterSuciu. Напишите автору по электронной почте: [email protected].