"Спалахи вогню" замість "Шершнів": чому Індії дуже потрібні винищувачі Dassault Rafale

Спочатку для зміцнення своїх ВМС Індія розглядала можливість придбання у Boeing літаків F/A-18 Super Hornet. Але вибір було зроблено на користь французьких машин на тлі тісніших зв'язків між Парижем і Нью-Делі.

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Після нещодавньої угоди Сербії з придбання винищувачів Dassault Rafale Індія вирішила прискорити купівлю 26 літаків Rafale-M для експлуатації з авіаносця INS Vikrant.

Rafale-M, оптимізований для виконання військово-морських завдань, значно посилить військово-морську авіацію Індії.

Фокус переклав статтю американського журналіста Пітера Сучіу про перспективи французьких винищувачів Dassault Rafale у лавах повітряних сил Індії.

Раніше Індія розглядала можливість придбання F/A-18 Super Hornet компанії Boeing, але вибрала Rafale-M, який вже експлуатується в її ВПС.

Це рішення зміцнить індійсько-французькі зв'язки, особливо з огляду на те, як Нью-Делі знижує свою залежність від російських оборонних постачальників.

Проте компанія Dassault стикається з проблемами виробництва через зростання попиту і проблеми з ланцюжком поставок, через які зобов'язання щодо постачання літаків протягом 36 місяців можуть зірватися.

Індія посилює військово-морську авіацію придбанням Rafale-M для INS Vikrant

За кілька днів після того, як Сербія оголосила про угоду на 2,7 мільярда євро (2,9 мільярда доларів) із придбання дводвигунового багатоцільового винищувача Rafale компанії Dassault Aviation, Індія також прискорила процес купівлі літака французького виробництва. Нью-Делі вирішив відмовитися від плану, що передбачає оснащення Rafale радарами власного виробництва.

Індія хоче придбати 26 літаків Rafale-M. Ця модель зможе діяти з авіаносця INS Vikrant. Авіаносець, четвертий за рахунком в експлуатації ВМС Індії і перший — вітчизняного виробництва, вже приймав на своїй палубі російський МіГ-29К та індійський HAL Tejas Naval.

"Рішення про закупівлю 26 винищувачів Rafale-M у Франції підкреслює пріоритетність сильної військово-морської авіації для Індії. Оптимізовані для польотів з авіаносців, ці сучасні винищувачі значно підвищать оперативні можливості індійських ВМС, ознаменувавши собою істотну модернізацію у сфері морської оборони", — йдеться в репортажі Bulgarian Military.

Вибір на користь Rafale-M був зроблений після багаторічної роботи, під час якої розглядалися численні варіанти заміни застарілих МіГ-29К, включно з Boeing F/A-18 Super Hornet.

Нью-Делі вже знайомий з Dassault Rafale: наразі ВПС Індії експлуатують 36 таких літаків, включно з 27 одномісними і 8 двомісними варіантами. Винищувачі експлуатують 17-та ескадрилья "Золоті стріли" і 101-ша ескадрилья "Соколи".

Прибуття першого Dassault Rafale в Індію Фото: VPK.name

Dassault Rafale, що в перекладі з французької означає "порив вітру", або "спалах вогню", якщо користуватися військовим словником, був задуманий для використання ВПС і ВМС Франції як "всецільовий" винищувач, тобто він мав замінити сім типів бойових літаків, що перебували в експлуатації на момент його розроблення. Новий літак розроблено для виконання широкого спектра завдань, включно з протиповітряною обороною/пануванням у повітрі, обмеженням доступу, розвідкою, ближньою повітряною підтримкою, динамічним цілеспрямуванням, завдаванням точних ударів по наземних цілях, перехопленням, протикорабельними атаками, ядерним стримуванням і навіть дозаправленням одного борту іншим.

Уперше Rafale надійшов на озброєння 2001 року, і його оснащення поступово прогресувало до дедалі вищих стандартів. Його придбали ВПС Єгипту, Індії, Катару, Греції, Хорватії, Індонезії та Об'єднаних Арабських Еміратів.

Rafale застосовувався в бойових діях в Афганістані, Лівії, Малі, Іраку та Сирії.

Погано для Boeing, але занадто багато для Dassault

Рішення Індії вибрати Dassault Rafale замість F/A-18E/F Super Hornet стало поганою новиною для компанії Boeing, яка майже напевно згорне виробництво багатоцільового винищувача на своєму складальному заводі в Сент-Луїсі. Boeing не зміг знайти нових іноземних покупців на Super Hornet і зараз виробляє останню партію винищувачів авіаносного базування для ВМС США.

Однак у компанії Dassault теж є проблеми — вона занадто популярна.

У травні аерокосмічна компанія оголосила про плани поставити 20 винищувачів Dassault Rafale цього року, незважаючи на виробничі труднощі, пов'язані з проблемами в ланцюжку постачання. На винищувачі Rafale спостерігається підвищений попит, що може призвести до збільшення термінів постачання Dassault на 36 місяців.

"Компанія Dassault регулярно наголошує на своїй здатності почати постачання бойових літаків Rafale потенційним замовникам лише через три роки після підписання контракту, — йдеться в аналізі Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS). — Однак нещодавній шквал продажів Rafale ускладнює виконання цього 36-місячного зобов'язання і може навіть поставити під загрозу деякі майбутні угоди".

За січневими оцінками інституту, відставання Dassault у виробництві Rafale досягло 228 літаків.

"Dassault значною мірою покладається на внутрішній ланцюжок постачання для виробництва Rafale, що певною мірою ізолює її від глобальних проблем із постачанням, (однак) компанія та її постачальники не застраховані від них, — додається в доповіді IISS. — Брак інженерних кадрів також може перешкодити різкому збільшенню виробництва Rafale".

Винищувач Dassault Rafale

Зміцнення зв'язків між Парижем і Нью-Делі

Вибір на користь Dassault Rafale відбувається на тлі тісніших зв'язків між Парижем і Нью-Делі, включно із зусиллями з розширення військово-морського співробітництва. Франція направила в Індію експертів для обговорення планів зі створення підводних човнів з ядерною силовою установкою.

Це відбувається на тлі зниження залежності Нью-Делі від Москви як основного постачальника військової техніки.

Rafale-M, оптимізований для виконання військово-морських завдань, значно посилить військово-морську авіацію Індії

Про автора

Пітер Сучіу — журналіст із Мічигану. За свою двадцятирічну журналістську кар'єру він брав участь у роботі більш ніж чотирьох десятків журналів, газет і вебсайтів, опублікувавши понад 3200 матеріалів. Регулярно пише про військову техніку, історію вогнепальної зброї, кібербезпеку, політику та міжнародні справи. Пітер також є автором статей для Forbes і Clearance Jobs. Ви можете стежити за ним у Twitter: @PeterSuciu. Напишіть автору електронною поштою: [email protected].