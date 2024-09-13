"Очнулась, на мне что-то лежало": история семьи из Павлограда, которая выжила после атаки РФ (видео)

Женщина говорит, что в тот день слышала несколько взрывов и успела зайти с детьми в коридор. Она не может посетить в больнице дочь, потому что сама находится в медучреждении с многочисленными ранениями.

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В результате ракетного удара ВС РФ по городу Павлоград в Днепропетровской области 6 сентября 18 пострадавших до сих пор находятся в больницах. Тогда погиб один человек, и более 80 получили ранения. Среди пострадавших — Светлана. Женщина во время атаки находилась дома с двумя детьми. Ее историю рассказывает FREEДОМ.

Сейчас женщина и ее дочь проходят лечение в больницах Днепра.

"У Лизы, дочери, которая со мной пострадала, зашита голова, зашита щека", — как теперь выглядит ее дочь, Светлана показывает на фото.

Девочка находится в другом лечебном учреждении, а ее мама не может ее посетить, потому что имеет множественные осколочные ранения.

"Все порезано, и ноги порезаны, и голова порезана, и рука разрезана", — объясняет врач.

Женщина говорит, что в тот день слышала несколько взрывов и успела зайти с детьми в коридор.

"Я стою, второй взрыв. Стою вместе с детьми в коридоре. Немного отошла, позвонил телефон. А у меня зал выходит туда, где был удар. И все — удар. Я пришла в себя, на мне что-то лежало, я отбросила, а тут ребенок позади меня... Я его быстро схватила, и все", — вспоминает пострадавшая.

Сын женщины получил ранение лица, ему в бровь прилетел осколок древесины. После обстрела женщина в шоковом состоянии смогла вывести детей из разбитого дома. По ее словам, все выходы были заблокированы.

Квартира в Павлограде после удара

Из реанимации Светлану и ее дочь перевели в травматологию. Их ждет курс реабилитации. Женщина говорит, что домой они вернутся нескоро, потому что полуразрушенную квартиру надо восстанавливать.

Напомним, что командование ВС ВСУ информировало, что россияне осуществили обстрел Павлограда пятью баллистическими ракетами типа "Искандер-М" или KN-23. РосСМИ сообщили, что в Павлограде удары нанесены по местам производства украинских реактивных дронов.