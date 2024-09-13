"Отямилася, на мені щось лежало": історія сім'ї із Павлограда, яка вижила після атаки РФ (відео)

Жінка говорить, що того дня чула кілька вибухів і встигла зайти з дітьми в коридор. Вона не може навідати в лікарні доньку, бо сама перебуває в медзакладі з численними пораненнями.

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Внаслідок ракетного удару ЗС РФ по місту Павлоград у Дніпропетровській області 6 вересня 18 постраждалих ще досі перебувають у лікарнях. Тоді загинула одна людина, і понад 80 отримали поранення. Серед постраждалих — Світлана. Жінка під час атаки перебувала вдома з двома дітьми. Її історію розповідає FREEДОМ.

Зараз жінка та її донька проходять лікування у лікарнях Дніпра.

"У Лізи, доньки, яка зі мною постраждала, зашита голова, зашита щока", — який тепер вигляд має її дочка, Світлана показує на фото.

Дівчинка перебуває в іншому лікувальному закладі, а її мама не може її відвідати, бо має множинні осколкові поранення.

"Усе порізано, і ноги порізані, і голова порізана, і рука розрізана", — пояснює лікар.

Жінка говорить, що того дня чула кілька вибухів і встигла зайти з дітьми в коридор.

"Я стою, другий вибух. Стою разом із дітьми в коридорі. Трохи відійшла, подзвонив телефон. А в мене зал виходить туди, де був удар. І все — удар. Я прийшла до тями, на мені щось лежало, я відкинула, а тут дитина позаду мене… Я її швидко схопила, і все", — згадує постраждала.

Син жінки отримав поранення обличчя, йому в брову прилетів уламок деревини. Після обстрілу жінка в шоковому стані змогла вивести дітей з розтрощеного будинку. За її словами, всі виходи були заблоковані.

Квартира в Павлограді після удару

З реанімації Світлану та її доньку перевели в травматологію. На них чекає курс реабілітації. Жінка говорить, що додому вони повернуться нескоро, бо напівзруйновану квартиру треба відновлювати.

Нагадаємо, що командування ПС ЗСУ інформувало, що росіяни здійснили обстріл Павлограда п'ятьма балістичними ракетами типу "Іскандер-М" або KN-23. РосЗМІ повідомили, що в Павлограді удари завдано по місцям виробництва українських реактивних дронів.