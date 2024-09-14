Украина вернула домой 103 пленных, среди них — бойцы "Азова", Kraken и 36 ОБМП (фото)

По словам омбудсмена Лубинца, подавляющее большинство освобожденных — люди, которые содержались с первых дней войны. Они нуждаются в реабилитации, ведь здоровье во время плена ухудшилось.

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В субботу, 14 сентября, из плена вернулось 103 военнопленных. Среди них — воины "Азова, военнослужащие ВСУ, Нацгвардии, пограничники, полицейские. Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский.

"82 рядовых и сержантов. 21 офицера. Защитников Киевщины, Донетчины, Мариуполя и "Азовстали", Луганщины, Запорожья, Харьковщины. Воинов ВСУ, Национальной гвардии Украины, пограничников, полицейских", — добавил глава государства.

Возвращение пленных

В Украину вернулись пленные

Возвращение пленных из РФ

В Украину вернулись пленные

Возвращение домой

"Среди освобожденных — защитники 36 бригады морской пехоты, Нацгвардии, в частности 12-й бригады специального назначения "Азов", пограничники, представители спецподразделения "Кракен". Также есть представители Нацпола и теробороны, ГСЧС, подразделений ВСУ", — добавил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он добавил, что подавляющее большинство освобожденных — люди, которые содержались с первых дней войны. Возвращенные нуждаются в серьезной реабилитации, ведь за время пребывания в плену состояние их здоровья значительно ухудшилось.

По словам омбудсмена, всего с начала полномасштабного вторжения удалось провести 57 обменов военнопленными. Домой вернулось 3 672 украинцев.

По словам руководительницы патронатной службы "Ангелы Азова" Елены Толкачевой, в ходе сегодняшнего обмена в Украину вернулись 23 "азовца". Они находились в плену более 2 лет.

Основатель спецподразделения ГУР МОУ Kraken Константин Немичев добавил, что из плена были освобождены двое бойцов подразделения.

"Один попал в руки оккупантов в апреле 2022, другой в августе 2022", — уточнил он.

Об обмене пленными также сообщало Министерство обороны России. В ведомстве отметили, что возвращены 103 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области, а взамен переданы 103 военнопленных ВСУ.

Сообщение из Минобороны РФ об обмене

Напомним, что последний обмен пленными был в пятницу, 13 сентября. Тогда домой из плена вернулись 49 украинцев и украинок. Среди них воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, а также гражданские люди. Также из плена удалось вернуть 15 военнослужащих тогдашнего полка "Азов".

Ранее Кирилл Буданов рассказывал о подробностях стратегии относительно будущих обменов. По его словам, в первую очередь будут возвращать всех тяжелораненых и тяжелобольных, женщин, а также тех, кто находится в поле уже длительный срок.