Україна повернула додому 103 полонених, серед них — бійці "Азову", Kraken та 36 ОБМП (фото)

За словами омбудсмена Лубінця, переважна більшість звільнених – люди, які утримувалися з перших днів війни. Вони потребують реабілітації, адже здоров'я під час полону погіршилось.

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В суботу, 14 вересня, з полону повернулось 103 військовополонених. Серед них — воїни "Азову, військовослужбовці ЗСУ, Нацгвардії, прикордонники, поліцейські. Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.

"82 рядових та сержантів. 21 офіцера. Захисників Київщини, Донеччини, Маріуполя та "Азовсталі", Луганщини, Запоріжжя, Харківщини. Воїнів ЗСУ, Національної гвардії України, прикордонників, поліцейських", — додав глава держави.

Повернення полонених

В Україну повернулись полонені

Повернення полонених з РФ

В Україну повернулись полонені

Повернення додому

"Серед звільнених — оборонці 36 бригади морської піхоти, Нацгвардії, зокрема 12-ї бригади спеціального призначення "Азов", прикордонники, представники спецпідрозділу "Кракен". Також є представники Нацполу та тероборони, ДСНС, підрозділів ЗСУ", — додав Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Він додав, що переважна більшість звільнених – люди, які утримувалися з перших днів війни. Повернені потребують серйозної реабілітації, адже за час перебування у полоні стан їхнього здоров’я значно погіршився.

За словами омбудсмена, загалом з початку повномасштабного вторгнення вдалося провести 57 обмінів військовополоненими. Додому повернулось 3 672 українців.

Зі слів керівниці патронатної служби "Янголи Азову" Олени Толкачової, у ході сьогоднішнього обміну в Україну повернулися 23 "азовці". Вони перебували у полоні понад 2 роки.

Засновник спецпідрозділу ГУР МОУ Kraken Костянтин Немічев додав, що з полону було звільнено двох бійців підрозділу.

"Один потрапив до рук окупантів у квітні 2022, інший у серпні 2022", — уточнив він.

Про обмін полоненими також повідомляло Міністерство оборони Росії. У відомстві зазначили, що повернуто 103 російських військовослужбовців, захоплених у полон у Курській області, а натомість передано 103 військовополонених ЗСУ.

Повідомлення з МІноборони РФ про обмін

Нагадаємо, що останній обмін полоненими був в п'ятницю, 13 вересня. Тоді додому з полону повернулися 49 українців і українок. Серед них воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також цивільні люди. Також з полону вдалось повернути 15 військовослужбовців тодішнього полку "Азов".

Раніше Кирило Буданов розповідав про подробиці стратегії щодо майбутніх обмінів. За його словами, першочергово будуть повертати всіх важкопоранених і тяжкохворих, жінок, а також тих, хто перебуває в полові вже тривалий термін.