В Польше предложили лишить украинских мужчин призывного возраста соцвыплат в странах ЕС (видео)

Глава МИД Польши считает, что текущая политика многих стран ЕС подрывает экономику и обороноспособность Украины. Он предложил прекратить оказывать помощь украинцам, которые подлежат мобилизации. Инициативу Радислава Сикорского поддержал его украинский коллега Андрей Сибига.

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский 14 сентября заявил, что странам Западной Европы стоит пересмотреть подходы к помощи украинцам. В частности, он предлагает стимулировать мужчин призывного возраста к возвращению в Украину. Об этом он сказал на ежегодной 20-й встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

Дипломат отметил, что текущая политика многих стран Европейского союза вредит обороноспособности Украины. По его словам, в ЕС предлагают экономические преференции для мужчин мобилизационного возраста. В качестве примера Сикорский привел Германию, где украинцы получают значительную финансовую помощь: "Сейчас в Германии украинцы, которые там находятся под временной защитой, получают значительную помощь…Выплаты более 500 евро, а вместе с компенсацией за жилье речь может идти о более 1000 евро в месяц на человека, и это распространяется также на мужчин… Что-то подобное в Нидерландах, не знаю наверняка суммы во Франции…Есть простой метод помочь Украине — прекратите оказывать помощь украинцам, которые подлежат мобилизации. Сокрытие от призыва — это не повод для финансовой помощи. Просто прекратите им платить". Польский министр отметил, что его страна подобную социальную поддержку не предоставляет.

Инициативу Радислава Сикорского поддержал его украинский коллега Андрей Сибига. "Я поддерживаю идею, которую высказал министр Сикорский", — сказал руководитель МИД Украины, который также принимал участие в мероприятии.

Ранее, 11 июля, министр Радослав Сикорский, заявил, что в Польше тысячи граждан желают записаться в Украинский легион.