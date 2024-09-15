У Польщі запропонували позбавити українських чоловіків призовного віку соцвиплат у країнах ЄС (відео)

Глава МЗС Польщі вважає, що поточна політика багатьох країн ЄС підриває економіку та обороноздатність України. Він запропонував припинити надавати допомогу українцям, які підлягають мобілізації. Ініціативу Радислава Сікорського підтримав його український колега Андрій Сибіга.

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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський 14 вересня заявив, що країнам Західної Європи варто переглянути підходи до допомоги українцям. Зокрема, він пропонує стимулювати чоловіків призовного віку до повернення в Україну. Про це він сказав на щорічній 20-й зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) у Києві.

Дипломат зазначив, що поточна політика багатьох країн Європейського Союзу шкодить обороноздатності України. За його словами, в ЄС пропонують економічні преференції для чоловіків мобілізаційного віку. Як приклад Сікорський навів Німеччину, де українці отримують значну фінансову допомогу: "Наразі в Німеччині українці, які там перебувають під тимчасовим захистом, отримують значну допомогу... Виплати більше ніж 500 євро, а разом із компенсацією за житло мова може йти про більше ніж 1000 євро на місяць на особу, і це поширюється також на чоловіків... Щось подібне є у Нідерландах, не знаю напевно, чи є суми у Франції... Є простий метод допомогти Україні — припиніть надавати допомогу українцям, які підлягають мобілізації. Приховування від призову — це не привід для фінансової допомоги. Просто припиніть їм платити". Польський міністр зазначив, що його країна такої соціальної підтримки не надає.

Ініціативу Радислава Сікорського підтримав його український колега Андрій Сибіга. "Я підтримую ідею, яку висловив міністр Сікорський", — сказав керівник МЗС України, який також брав участь у заході.

Раніше, 11 липня, міністр Радослав Сікорський заявив, що в Польщі тисячі громадян бажають записатися в Український легіон.