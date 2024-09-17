Наступление на Покровск: как РФ удалось продвинуться и с чего все началось

Российская армия за полгода прошла 30 километров от Авдеевки, и сейчас стоит под стратегическим Покровском. Одним из первых сложных моментов на этом направлении была ротация Третьей отдельной штурмовой бригады, которая держала оборону в районе Орловки и Семеновки.

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Стремительное продвижение российский оккупационных войск заставило жителей Покровска эвакуироваться, а ВСУ отходить все дальше. Сейчас военные рассказали, как ротация и отсутствие минных полей способствовали развитию ситуации на Покровском направлении. Об этом пишет "Украинская правда".

Военные, которые согласились пообщаться с журналистами на условиях анонимности, отметили, что почти каждую неделю с 15 февраля, с тех пор как украинская армия оставила Авдеевку, Силы обороны с разной интенсивностью отступали в направлении Покровска.

Ситуация на Покровском направлении по состоянию на 17 сентября Фото: Deep State

Наступление россиян на Покровск

Одним из первых сложных моментов была замена Третьей штурмовой, которая стояла в районе Орловки и Семеновки (возле Авдеевки), на 68-ю отдельную егерскую бригаду. Тогда россияне воспользовались ротацией подразделений.

Один из членов экипажа большого дрона-бомбардировщика по имени Виталий, работавший на том участке в марте, заявил, что 68-я бригада не успела полностью зайти на позиции.

"Мы встречали ребят из 68-й, которые только заходили на позиции и должны были сразу оттуда уходить, потому что их развалило FPV-ихами. Потому что когда бригада выходит, она забирает с собой весь окопный РЭБ. Это типичная ситуация для этого направления — наиболее стремительное продвижение происходит во время ротаций. Оккупанты ловят этот момент", — сказал он, отметив, что россияне начали так называемые "мясные штурмы" и не прекращали их, пока не достигли цели.

Весь март и часть апреля россияне постепенно двигались на запад — в направлении Уманского, Яснобродовки и Нетайлово. А потом, в середине апреля, пошли по маршруту на север от Авдеевки, вдоль железной дороги, где прятались в "зеленке", зеленых посадках, где их было трудно обнаружить. Для российской пехоты это была лучшая тактика.

"Чтобы остановить россиян вдоль железной дороги, надо было делать завалы, ставить минно-взрывные заграждения. Чтобы был хороший обзор — выкашивать густые посадки. Это начали делать только где-то в Желанном! Но там это уже не помогло, потому что фронт сыпался слишком быстро. Возможность была, время было, просто кто-то забил болт. Наверх отчитывалось, что у нас все хорошо", — рассказал один из военных в 47-й бригаде.

Прорыв в Очеретино

Также прорыв в Очеретино в середине апреля способствовал провалу на Покровском направлении. Военные говорят, что проблема была в коммуникации.

"Перед наступлением я получил развединформацию, что россияне будут наступать на Очеретино, в котором на позициях никого нет. Я сразу подал эту информацию на высшее руководство, на что комбриг бригады, которая там стояла (115 механизированная — ред.), ответил: "Все на месте, все стоят". А на утро туда на полном спокойняке начали заезжать россияне через минные поля, которые подавались в отчетах, но которых на самом деле не было. После того, как сдали Новобахмутовку, Очеретино и Соловьево, фронт начал сыпаться такими темпами, которые мы сейчас видим", — отмечает офицер.

Один из членов экипажа большого дрона-бомбардировщика Виталий добавляет, что после того, как ВС РФ захватили Очеретино, то никто не знал, где линия фронта.

"В селах Сокол, Евгеновка, Восход все ходили с автоматами в руках и спрашивали пароли — чтобы знать, свой или чужой", — вспоминает Виталий.

Отступление ВСУ из Прогресса

Также свою роль сыграл поселок Прогресс, который тоже стоит на железной дороге.

Тогда между двумя поселками — Прогрессом и Лозоватским, зажатыми оказались до 50 бойцов 31-й отдельной механизированной бригады. Россияне продавили первую линию обороны, на которой стояла 31-я, и вторую, где из-за нехватки людей оборону держала новосозданная и неопытная 151-я механизированная бригада. Таким образом враг просочился в тыл.

Украинские OSINTеры из DeepState сообщали, что командир 31-й бригады полковник Андрей Усанов не отдал приказ на выход, поэтому бойцы прорывались сами. Но один из командиров 31-й это категорически отрицает. По его словам, Усанов лично согласовал план командиров 1-го и 3-го батальонов на выход из окружения и предоставил им артиллерийскую поддержку.

За ночь через поле из окружения живыми вышли все 46 бойцов, среди которых были раненые.

"Создание плана заняло где-то 6-7 часов. На тот момент наши бойцы уже 5-6 дней находились в полуокружении и сутки — в полном окружении врага. Все "старлинки" были уничтожены, единственным способом связи были рации, батареи на которые мы сбрасывали "Мавиками", — бойцы выходили по полю, вынесли всех раненых.

После захвата Прогресса россияне захватили Желанное и Новогродовку. Сейчас оккупанты стоят в 8-10 километрах от Покровска — последнего крупного города перед Днепропетровской областью. В 4 километрах от соседнего — Мирнограда. В 5 километрах от дороги Покровск — Константиновка.

Что будет дальше на Покровском направлении

Вероятно, россияне попытаются осуществить очередное окружение украинских сил, соединив свои подразделения в районе Горняка и ползучего выступа над Красногоровкой.

За эти полгода российская армия образовала и удержала огромный выступ между Авдеевкой и Покровском длиной 30 километров и шириной 20. На карте фронта он сразу бросается в глаза.

Ситуация на Покровском направлении Фото: Deep State

Военные полушутя такие выступы между собой называют "писюнами", рассказал оператор дрона Виталий. По его словам их важно сразу "отрезать", чтобы противник не замкнул круг, окружив тех, кто находится между этими двумя выступами.

Стоит заметить, что ОСУВ "Хортица" и ОТГ "Донецк", которые ответственны за Покровское направление, ответить на вопрос журналистов Украинской правды о причинах быстрого продвижения российских войск отказались.

Напомним, пять дней назад российские войска разрушили Дмитриевский мост в Покровске Донецкой области. Путепровод соединял город с Мирноградом.