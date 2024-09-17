Основой питания был отвар из очисток гнилой картошки: как живут в РФ украинские пленные

Большинство времени у пленных занимали разговоры о еде. У них был мораторий на слово "скоро".

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31 мая 2024 года Украина вернула из российского плена 75 украинцев, среди них был основатель волонтерской инициативы "Школа военных водолазов" Константин Миргородский, который попал в плен еще в марте 2022 года в районе Бучи и провел в неволе 810 дней. Видео его пения в автобусе, снятое журналистами, собрало сотни тысяч просмотров в соцсетях, пишет "Лига".

"В плену мечтал, что когда вернусь, сделаю три вещи: спою песню Тараса Петриненко, землю поцелую и закурю под хороший кофе. Когда уже после обмена был в автобусе, подумал: а почему бы не спеть?", — вспоминает военный.

14 марта Константина Миргородского взяли в плен возле Клавдиево и отвезли в Гостомель на аэродром, где держали в холодильнике, который служил вместо камеры, вместе с другими тремя десятками людей. А 23 марта пленных повезли в Беларусь, откуда в несколько этапов нас перевезли в Новозыбков Брянской области.

Новозыбков. Брянская область

"СИЗО началось с "приемки". Тебя раздевают. От ворот до корпуса прогоняют сквозь две шеренги сотрудников ФСИН. Пока идешь — тебя избивают и травят собаками. Собаки рвут кому-то ноги. Если падаешь — они по тебе прыгают. Кому-то ломают ребра. Всех пинками гонят вперед", — вспоминает Константин, который ранее на допросе "признался", что он якобы обычный теробороновец.

В СИЗО-2 украинских пленных, кроме местных вертухаев, охраняли и спецназовцы. И когда в начале мая из Еленовки привезли защитников Мариуполя, они над ними жестоко издевались. Особенно доставалось ребятам боевых специальностей: снайперам, гранатометчикам.

"Некоторых так пытали, что крики были нечеловеческие. Это было постоянно: тебя допрашивают плюс-минус нормально, но слышишь, как в соседней камере людей пытают болью", — вспоминает он.

В огромной камере постоянно был лютый холод. Из камеры никуда не выводили, разве что на допросы и во время обысков. Кормили так, чтобы пленные могли только поддерживать жизнедеятельность, давая менее тысячи Ккал в сутки.

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В Новозыбкове мужчина просидел больше года. Там перед баней — в конкретный мороз — выбрасывали в прогулочный дворик и минут через 20 ожидания, совсем задубевшего, загоняли в баню, где без горячей воды и мыла надо помыться за три минуты.

В мае 2023-го его повезли в Тулу. Под вечер, во время "приемки" пошел дождь и под ним пришлось стоять всю ночь. Охранники только приказывали то стать на колени, то голову закрыть руками. Едва дождались утра, отметил он. Но оказалось, что это была пересылка в исправительную колонию в поселке Пакино Владимирской области. Там все началось по новому кругу: тот же распорядок, те же допросы, но немного лучше условия, где даже выводили на прогулки, а зимой выдавали бушлаты.

Пакино. Владимирская область

"Самым страшным здесь был голод. Основой питания был отвар из очисток гнилого картофеля. Мы начали конкретно терять вес (у кого он еще оставался) и силы. Мне, например, по весу сбрасывать уже не было чего, я просто падал. Буквально держались на хлебе. Его часто давали более-менее нормально — буханка, разрезанная на пять частей. Она действительно спасала. Поэтому хлеб — это было святое", — рассказал Константин Миргородский.

Зато в Пакино не оказывали медицинской помощи. У врача даже зеленки не было. Ребята гнили, у всех были ужасные язвы и надо было минимум месяц ждать, пока врач придет и помажет их фукорцином.

В Пакино приезжал Красный Крест и половину людей от них спрятали — просто закрыли барак и приказали всем лежать на койках, что обычно строго запрещено. Какую-то часть пленных Красный Крест вызвал на беседы, дали заполнить регистрационные карточки и шанс наконец связаться с родными.

Также приезжали российские правозащитники и к ним готовились серьезно — несколько дней учили ходить ровно, а не как всегда, руки назад, лицо в пол. В камеру занесли стол, постелили скатерть, что вообще что-то небывалое.

"Правозащитники спрашивают, как с питанием? Мы — худые, изможденные — говорим: нормально. Они такие: понимаем, здесь не курорт. Киваем — не курорт", — вспоминает он.

Большинство времени занимали разговоры о еде: вспоминали, что бы хотелось съесть, фантазировали о блюдах, которые будем готовить дома, даже рецепты придумывали. Все мысленно начали делать бизнес в аграрной сфере и открывать рестораны.

"Но такие разговоры в определенный момент выдерживали уже не все. Из-за голода люди реально теряли рассудок. Это было страшно", — говорит Константин Миргородский.

При этом россияне "играли" с украинскими пленными: кого-то специально закармливали, а других держали на голодном пайке.

С Пакино обменов не было год и пленные находились в эмоциональном упадке. Ведь гораздо легче знать, что кто-то уехал домой, потому что можешь быть следующим.

В последний месяц Константин Миргородский попал в камеру с морпехами, с которыми были общие интересы — музыка, мотоциклы. Даже выровнялось отношение к еде — стало безразлично. К тому же пленным разрешили заниматься спортом на т.н. "фитнес-хате", где все качались, когда были силы.

"Была четкая закономерность: бросили на две кашинки больше — опа! — сразу снова все тренируются. Кормят хуже — у большинства пауза, пережидают неблагоприятный период", — отмечает он.

Очень поддерживали украинские песни, но петь приходилось очень тихо, ведь там за украинский язык можно было "выхватить".

"У нас был мораторий на слово "скоро". За него можно было леща выхватить. Выходим на улицу: "Ну, когда нас уже поменяют? Эх, мужики, увидеть бы небо просто так". Или смотрим — о, облака в Украину летят. Я им повторял: "Мужики, не говорю "скоро". Но скоро увидим родное небо", — рассказывает Константин Миргородский.

С вещами на выход

7 мая его с одним парнем вызвали на выход с вещами и забросили в камеру, в которую отправляли, только когда куда-то везут. Там нормально покормили, дали заполнить экземпляр автобиографии и расписку, что претензий к РФ нет.

Два дня подержали в этой камере и отправили обратно. Но мужчина уже понял, что он есть в списках, поэтому ждал и молился.

30 мая их снова вызвали, надели пакеты на головы и привезли на аэродром. Ночь подержали в Ил-76, а утром улетели. По прилету пленных "затрамбовали" в автозаки.

"Открылись двери, какой-то тип сказал: кого называют — на выход, остальные — остаются. Быстро попрощались. Назвали мою фамилию. Вышел. Снял с головы мешок — пленных со связанными руками заводят в гражданские бусы на гражданской стоянке. Еще час мы ехали. Напряжение колоссальное — только бы не сорвалось", — вспоминает он

Во время обмена навстречу шли российские пленные. Все украинцы подбитые, головы разбиты, худые. Россияне хорошо упитанные, прилично выглядят.

"Мы знали, что у нас пленных нормально держат. Я еще пацанам говорил, что в традициях нашего народа нет такого дерьма, как пытки голодом. Но контраст резанул очень", — отметил Константин Миргородский.

Он рассказал, что на Сумщине люди выбегали с флагами, махали, кто-то становился на колени.

"Я примерно понимал, что вернусь в другую страну. Но искренне офигел от изменений", — признал бывший пленный.

Напомним, 13 сентября сообщалось, что из плена удалось вернуть морпеха Олега Нечаева, которого захватили россияне еще в апреле 2022 года. Через почти 30 месяцев он сможет встретиться с семьей.

Также Фокус писал о том, как Россия меняет своих солдат. Как заметила россиянка Ирина Кринина, которая единственная приехала за своим мужем в Украину, российская сторона делает это крайне неохотно.