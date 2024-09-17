Выполнял партизанскую миссию: бойцы НГУ показали, как эвакуировали из оккупации мужчину (видео)

Аэроразведчики одного из подразделений 11 бригады им. М. Грушевского спасли жизнь украинскому гражданину на линии боевого соприкосновения Южного направления.

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На Южном направлении бойцы НГУ спасли мужчину, который партизанил для Украины на оккупированной Россией территории. После выполнения задания украинец попал в опасность. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной гвардии Украины.

Так, гражданин Украины на оккупированной территории выполнял партизанскую миссию и определял вражеские позиции. После этого он должен был переплести реку, чтобы эвакуироваться.

Одесские гвардейцы приняли участие в спасательной операции мужчины. Аэроразведчики одного из подразделений 11-й бригады им. М. Грушевского вместе с несколькими бригадами ТрО сопровождали его к реке, а там сбросили ему три спасательных круга. Благодаря этому партизан успешно добрался до берега и был доставлен в безопасное место.

Напомним, что 6 сентября сообщалось, что бойцы НГУ вернули позиции в Нью-Йорке и деблокировали подразделения, которые попали в окружение ВС РФ.

Также сообщалось, что в районе Роботино 20-летний боец НГУ отбил вражеский штурм. В первые минуты вражеского штурма новоприбывшие бойцы растерялись, поэтому парню пришлось действовать некоторое время самому.