Виконував партизанську місію: бійці НГУ показали, як евакуювали з окупації чоловіка (відео)

Аеророзвідники одного з підрозділів 11 бригади ім. М. Грушевського врятували життя українському громадянину на лінії бойового зіткнення Південного напрямку.

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На Південному напрямку бійці НГУ врятували чоловіка, який партизанив для України на окупованій Росією території. Після виконання завдання українець потрапив у небезпеку. Про це повідомили у пресслужбі Національної гвардії України.

Так, громадянин України на окупованій території виконував партизанську місію та визначав ворожі позиції. Після цього він мав переплести річку, щоб евакуюватися.

Одеські гвардійці взяли участь в рятувальній операції чоловіка. Аеророзвідники одного з підрозділів 11-ї бригади ім. М. Грушевського разом з кількома бригадами ТрО супроводжували його до річки, а там скинули йому три рятувальні кола. Завдяки цьому партизан успішно дістався берега і був доправлений до безпечного місця.

Нагадаємо, що 6 вересня повідомлялося, що бійці НГУ повернули позиції в Нью-Йорку і деблокували підрозділи, які потрапили в оточення ЗС РФ.

Також повідомлялося, що в районі Роботиного 20-річний боєць НГУ відбив ворожий штурм. У перші хвилини ворожого штурму новоприбулі бійці розгубилися, тож хлопцю довелося діяти якийсь час самому.