ВСУ начали разбирать Javelin на запчасти: в Defense Express объяснили, зачем (видео)

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Бойцы ВСУ вынуждены разбирать американский переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin. Это делается ради боевой части для FPV-дронов. Об этом пишет издание Defense Express.

Издание пишет, что разбирать противотанковую ракету к ПТРК FGM-148 Javelin начали для того, чтобы достать из нее боевую часть и оснастить ею FPV-дрон. Сначала это сделали в подразделении Fatum противотанкового батальона 3-й штурмовой бригады, впрочем, сразу объяснили, что в здравом уме никто не будет разменивать высокоточную ракету Javelin на FPV-дрон.

"Ракета имела повреждения, поэтому дальнейшее ее штатное использование невозможно", — рассказали в подразделении Fatum.

Из-за того, что ракета оказалась небоеспособной, было принято решение снять с нее боевую часть, которая содержит две кумулятивные боевые части с общим весом 8,4 кг.

В Defense Express добавили, что у кого-то может появиться идея использовать и тепловизионную головку самонаведения Javelin, но она не имеет значительной ценности, потому что имеет разрешение только 64×64 пикселей и требует охлаждения для чего используется сменный элемент питания и охлаждения с аргоном.

"В любом случае, ситуация, когда нерабочую ракету от ПТРК необходимо разбирать ради боевой части, конечно, не может считаться рядовой. Объективно она указывает на то, что вопрос обеспечения FPV-дронов боевыми частями требует изменений к лучшему. При этом, как противотанковыми, так и противопехотными боевыми частями", — отметили аналитики Defense Express.

Напомним, что армия США заказала ракеты Javelin на сумму 1,3 миллиарда долларов США. Более 4000 ракет Javelin из этого контракта отправляются в Украину. Это — самый большой однолетний контракт на производство Javelin на сегодня.