ЗСУ почали розбирати Javelin на запчастини: в Defense Express пояснили, навіщо (відео)

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Бійці ЗСУ вимушені розбирати американський переносний протитанковий ракетний комплекс Javelin. Це робиться заради бойової частини для FPV-дронів. Про це пише видання Defense Express.

Видання пише, що розбирати протитанкову ракету до ПТРК FGM-148 Javelin почали для того, щоб дістати з неї бойову частину та оснастити нею FPV-дрон. Спершу це зробили у підрозділі Fatum протитанкового батальйону 3-ї штурмової бригади, втім, одразу пояснили, що за здорового глузду ніхто не буде розмінювати високоточну ракету Javelin на FPV-дрон.

"Ракета мала пошкодження, тому подальше її штатне використання неможливе", — розповіли у підрозділі Fatum.

Через те, що ракета виявилась небоєздатною, було ухвалено рішення зняти з нею бойову частину, яка містить про дві кумулятивні бойові частини із загальною вагою 8,4 кг.

В Defense Express додали, що у когось може з'явитися ідея використати й тепловізійну головку самонаведення Javelin, але вона не має значної цінності, бо має роздільну здатність лише 64×64 пікселів та потребує охолодження для чого використовується змінний елемент живлення та охолодження з аргоном.

"У будь-якому випадку, ситуація коли неробочу ракету від ПТРК необхідно розбирати заради бойової частини, звісно не може вважатися рядовою. Об'єктивно вона вказує на те, що питання забезпечення FPV-дронів бойовими частинами потребує змін на краще. При цьому, як протитанковими, так і протипіхотними бойовими частинами", — зазначили аналітики Defense Express.

Нагадаємо, що армія США замовила ракети Javelin на суму 1,3 мільярда доларів США. Понад 4000 ракет Javelin з цього контракту відправляються в Україну. Це — найбільший однорічний контракт на виробництво Javelin на сьогодні.