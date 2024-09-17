Проскакивают мелкими группами и накапливаются: боец ВСУ о боях на Покровском направлении

ВСУ в течение дня отбили на Покровском направлении 34 вражеские атаки, а россияне пытаются обойти Селидово и окружить ВСУ на терриконе Украинская.

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На Покровском направлении ВС РФ осознали, что не могут в лоб взять город Селидово, поэтому решили его обойти с севера от Украинской. Об этом сообщил в своем телеграм-канале "Офицер+" лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

"Да, в самом Украинске ситуация хреновая, но считаю, что стоит уделить внимание несколько иному. А именно, выступление на севере от Украинска, из которого очевидно, что противник будет пытаться обходить Селидово и наступающую группировку войск врага в районе Мариновки. Откровенно говоря, у п**аров вообще ничего не получается в штурмах Селидово в лоб, да и темп они немного сбавили, потому что поняли, что сходу взять город уже не получится", — проинформировал "Алекс".

Он добавил, что сейчас пока ситуация не критическая, но враг пытается постоянно прощупать слабые места, пробуют проскакивать мелкими группами, а потом пытаются накапливаться и наносить удары.

Другой боец Сил обороны с позывным "Мучной" рассказал, что на Покровском направлении ВС РФ начали передвигаться на "буханках" в направлении Лисовки, что может указывать на то, что у них возникли проблемы с теникой. десантники ВСУ уже уничтожили здесь 4 "буханки".

"По террикону Украинский, сейчас он в серой зоне, враг его пытается просто окружить с обеих сторон и закрепиться, сам город уже за врагом, главное чтобы наши все были живы и отошли из того ада без потерь. Также враг смог улучшить позиции к северу от Константиновки", — проинформировал "Мучной".

В сводке Генштаба ВСУ 17 сентября сообщили, что враг и дальше концентрирует основные усилия на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, ВС РФ 34 раза атаковали в районах Гродовки, Новоторецкого, Орловки, Николаевки, Украинского, Александрополя, Воздвиженки, Мариновки и Зеленого Поля.

30 атак украинские защитники уже отбили, еще четыре боестолкновения продолжаются.

"Сегодня оккупанты на этом направлении потеряли более 220 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре автомобиля и один мотоцикл уничтожены. Также наши защитники существенно повредили танк и пять автомобилей противника", — говорится в сообщении.

Напомним, что в "Азове" показали, как"красиво" набрали россиян в плен. Трое солдат РФ встретили возле своих позиций бойцов, которые представились "разведкой ВДВ".