Проскакують дрібними групами і накопичуються: боєць ЗСУ про бої на Покровському напрямку

ЗСУ впродовж дня відбили на Покровському напрямку 34 ворожі атаки, а росіяни намагаються обійти Селидове і оточити ЗСУ на териконі Українська.

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На Покровському напрямку ЗС РФ усвідомили, що не можуть в лоб взяти місто Селидове, тому вирішили його обійти з півночі від Українська. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі "Офіцер+" лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

"Так, в самому Українську ситуацію хренова, але вважаю, що варто приділити увагу дещо іншому. А саме, виступ на півночі від Українська, з якого очевидно, що противник намагатиметься обходити Селидово та наступаюче угрупування військ ворога в районі Маринівки. Відверто кажучи, у п**арів взагалі нічого не виходить в штурмах Селидового в лоб, та і темп вони трішки збавили, бо зрозуміли, що сходу взяти місто вже не вийде", — проінформував "Алекс".

Він додав, що зараз поки ситуація не критична, але ворог намагається постійно промацати слабкі місця, пробують проскакувати дрібними групами, а потім намагаються накопичуватись і завдавати ударів.

Інший боєць Сил оборони з позивним "Мучной" розповів, що на Покровському напрямку ЗС РФ почали пересуватися на "буханках" в напрямку Лисівки, що може вказувати на те, що в них виникли проблеми із тенікою. Десантники ЗСУ вже знищили тут 4 "буханки".

"По терикону Українська, зараз він у сірій зоні, ворог його намагається просто оточити з обох боків та закріпитися, саме місто вже за ворогом, головне щоб наші всі були живі та відійшли з того пекла без втрат. Також ворог зміг покращити позиції на північ від Костянтинівки", — проінформував "Мучной".

У зведенні Генштабу ЗСУ 17 вересня повідомили, що ворог і далі концентрує основні зусилля на Покровському напрямку. Тут впродовж дня ЗС РФ 34 рази атакували в районах Гродівки, Новоторецького, Орлівки, Миколаївки, Українська, Олександрополя, Воздвиженки, Маринівки та Зеленого Поля.

30 атак українські захисники вже відбили, ще чотири боєзіткнення тривають.

"Сьогодні окупанти на цьому напрямку втратили більше 220 військовослужбовців вбитими та пораненими, чотири автомобіля та один мотоцикл знищено. Також наші оборонці суттєво пошкодили танк та п’ять автомобілів противника", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в "Азові" показали, як "красиво" набрали росіян у полон. Троє солдатів РФ зустріли біля своїх позицій бійців, які представились "розвідкою ПДВ".