На Кировоградщине "подполковник ВСУ" выманил у родственников погибшего бойца 1,1 млн гривен донатов

Ежемесячный платеж злоумышленнику составлял около 20% от суммы полученной государственной выплаты. "Подполковника" задержали во время получения от матери погибшего военного 300 000 грн.

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На Кировоградщине правоохранители задержали организатора аферы по присвоению выплат семьям погибших на войне военнослужащих. Мошенник успел выманить у родных павшего защитника более 1 млн гривен. Об этом сообщили в Нацполиции.

Отмечается, что организатором аферы стал 46-летний житель области. Он подыскивал будущих жертв среди родственников погибших украинских военных, втирался к ним в доверие и под видом донатов на ВСУ незаконно получал от потерпевших денежные средства.

Фигурант незаконным способом получал данные потерпевших и звонил, представляясь подполковником Вооруженных сил Украины. Он убеждал потерпевших отдавать часть посмертных выплат на ВСУ, чтобы помочь войску, которое продолжает сражаться против врага. В случае отказа, фигурант угрозами и запугиванием заставлял родственников передавать средства.

Как правило, ежемесячный платеж злоумышленнику составлял около 20% от суммы полученной государственной выплаты. По такой схеме злоумышленник обманул родных военных на около 1,1 млн грн.

17 сентября спецназовцы КОРД с полицейскими задержали "подполковника" во время получения от матери погибшего военного 300 000 грн. Во время обыска у него обнаружили поддельное удостоверение на вымышленное имя подполковника ВСУ, документы, банковские карты, мобильные телефоны и "черновые" записи.

Решается вопрос о сообщении злоумышленнику подозрения по ч. 5 ст. 190 (Мошенничество) УКУ. Сейчас устанавливается полный круг лиц, причастных к противоправной деятельности

Фигуранту грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, что 5 января сообщалось, что на Днепропетровщине "побратим" выманил у вдовы погибшего бойца полмиллиона гривен. Знакомая вдовы решила воспользоваться ситуацией и зарегистрировалась в сети под мужским именем. Далее она написала женщине.