На Кіровоградщині "підполковник ЗСУ" виманив у родичів загиблого бійця 1,1 млн гривень донатів

Щомісячний платіж зловмиснику становив близько 20% від суми отриманої державної виплати. "Підполковника" затримали під час отримання від матері загиблого військового 300 000 грн.

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На Кіровоградщині правоохоронці затримали організатора афери з привласнення виплат родинам загиблих на війні військовослужбовців. Шахрай встиг виманити в рідних полеглого захисника понад 1 млн гривень. Про це повідомили у Нацполіції.

Зазначається, що організатором афери став 46-річний житель області. Він підшукував майбутніх жертв серед родичів загиблих українських військових, втирався до них у довіру і під виглядом донатів на ЗСУ незаконно отримував від потерпілих грошові кошти.

Фігурант у незаконний спосіб отримував дані потерпілих і телефонував, представляючись підполковником Збройних сил України. Він переконував потерпілих віддавати частину посмертних виплат на ЗСУ, щоб допомогти війську, яке продовжує битися проти ворога. У разі відмови, фігурант погрозами та залякуванням змушував родичів передавати кошти.

Як правило, щомісячний платіж зловмиснику становив близько 20% від суми отриманої державної виплати. За такою схемою зловмисник ошукав рідних військових на близько 1,1 млн грн.

17 вересня спецпризначенці КОРД із поліцейськими затримали "підполковника" під час отримання від матері загиблого військового 300 000 грн. Під час обшуку у нього виявили підроблене посвідчення на вигадане імʼя підполковника ЗСУ, документи, банківські картки, мобільні телефони та "чорнові" записи.

Вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру за ч. 5 ст. 190 (Шахрайство) ККУ. Зараз встановлюється повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності

Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, що 5 січня повідомлялося, що на Дніпропетровщині "побратим" виманив у вдови загиблого бійця пів мільйона гривень. Знайома вдови вирішила скористатися ситуацією та зареєструвалася в мережі під чоловічим ім'ям. Далі вона написала жінці.