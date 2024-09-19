Зашли на 48 км: береговая охрана США отследила корабли РФ у границы Аляски (фото)

По словам журналистов, российская военно-морская группа состояла из подлодки класса "Северодвинск", субмарины класса "Юрий Долгорукий", фрегата класса "Стерегущий" и еще одного буксира.

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16 сентября 2024 года Вооруженные силы США сообщили, что береговая охрана США обнаружила четыре судна ВМС РФ примерно в 92 км к северо-западу от Пойнт-Хоуп (штат Аляска). Корабли идентифицировали во время планового патрулирования экипажем катера береговой охраны США Stratton в Чукотском море. Об этом сообщает Army Recognition.

Первоначально корабли РФ заметили проходящими вдоль российской стороны разграничительной линии, затем они оказались в водах США, примерно в 48 км американской экономической зоны. Эти перемещения, судя по всему, объясняются тем, что на российской стороне был лед, а экипажи действовали согласно международному морскому праву в своих перемещениях.

Патруль катера береговой охраны Stratton был частью операции Frontier Sentinel — миссии, призванной обеспечить сохранение присутствия США в районах, где действуют стратегические конкуренты. Российская военно-морская группа состояла из подлодки класса "Северодвинск", еще одной субмарины класса "Юрий Долгорукий", фрегата класса "Стерегущий" и еще одного буксира.

Роль береговой охраны США

Берегоая охрана США моиторит российские корабли

Во взаимодействиях с флотами противника береговая охрана США выполняет роль правоохранительного органа и военной службы Министерства внутренней безопасности. Эти полномочия позволяют сотрудникам береговой охраны США участвовать в операциях, относящихся к различным миссиям — к традиционным военно-морским, безопасности, пограничному контролю и поддержке деятельности ВМС США.

В таких регионах, как Южно-Китайское море, где напряженность накаляется из-за территориальных споров, береговая охрана все чаще участвует совместно с ВМС.

Напомним, что авианосец Китая Liaoning впервые прошел через прилегающие воды Японии.

Также сообщалось, что ЕС отправил Украине 400 млн от замороженных активов РФ, на которые купили 18 САУ "Богдана".