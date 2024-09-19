В МИД Украины отреагировали на заявление Польши о передаче Крыма под мандат ООН

Полноценное восстановление Крыма возможно только после полной деоккупации всей территории Украины, включая украинский полуостров, говорят в украинском дипведомстве.

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Территориальная целостность Украины не может быть предметом для обсуждения или компромиссов. Об этом заявили в МИД Украины в ответ на предложение польского коллеги Радослава Сикорского передать Крым под мандат ООН.

"Крым — это Украина. Точка. На стороне Украины наши Силы обороны, партнеры, Устав ООН и международное право. Крым — это центр тяжести европейской архитектуры безопасности. Ее полноценное восстановление возможно только после полной деоккупации всей территории Украины, включая украинский полуостров", — говорится в заявлении.

В МИД добавили, что ожидают дальнейшей решительной поддержки партнеров, чтобы заставить Россию вывести свои войска со всей территории Украины и привлечь страну-агрессора к ответственности за ее агрессию против Украины и за все совершенные преступления.

Ранее министр иностранных дел Польши заявил, что Крым играет решающую роль в переговорах между Украиной и Россией. Поэтому одним из вариантом решения вопроса по полуострову может стать передача его под мандат ООН.

"Мы могли бы передать его под мандат ООН с миссией по подготовке честного референдума после проверки того, кто является законными жителями, и так далее. И мы могли бы отложить это на 20 лет. Если бы украинцы воевали за Крым, даже символически, возможно, Путин не решился бы на агрессию на Донбассе", — заявил он.

Напомним, что 18 сентября сообщалось, что Владимир Зеленский поссорился с главой МИД Польши Радославом Сикорским во время визита последнего в Киев. Причиной ссоры стала Волынская трагедия.