В МЗС України відреагували на заяву Польщі щодо передачі Криму під мандат ООН

Повноцінне відновлення Криму можливе лише після повної деокупації всієї території України, включно з українським півостровом, кажуть в українському дипвідомстві.

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Територіальна цілісність України не може бути предметом для обговорення чи компромісів. Про це заявили в МЗС України у відповідь на пропозицію польського колеги Радослава Сікорського передати Крим під мандат ООН.

"Крим — це Україна. Крапка. На боці України наші Сили оборони, партнери, Статут ООН та міжнародне право. Крим — це центр ваги європейської архітектури безпеки. Її повноцінне відновлення можливе лише після повної деокупації всієї території України, включно з українським півостровом", — йдеться у заяві.

В МЗС додали, що очікують подальшої рішучої підтримки партнерів, щоб примусити Росію вивести свої війська з усієї території України та притягнути країну-агресорку до відповідальності за її агресію проти України і за всі скоєні злочини.

Раніше міністр закордонних справ Польщі заявив, що Крим відіграє вирішальну роль у переговорах між Україною та Росією. Тому одним із варіантом розв'язання питання щодо півострова може стати передача його під мандат ООН.

"Ми могли б передати його під мандат ООН із місією з підготовки чесного референдуму після перевірки того, хто є законними жителями, і таке інше. І ми могли б відкласти це на 20 років. Якби українці воювали за Крим, навіть символічно, можливо, Путін не наважився б на агресію на Донбасі", — заявив він.

Нагадаємо, що 18 вересня повідомлялося, що Володимир Зеленський посварився з головою МЗС Польщі Радославом Сікорським під час візиту останнього до Києва. Причиною сварки стала Волинська трагедія.