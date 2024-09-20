"Были помещены под колпак": пилоты ВСУ закончили обучение на самолетах Alphajet во Франции (фото)

Средний возраст пилотов 21-23 года. Обучение продолжались с марта текущего года, а количество пилотов, прошедших соответствующий курс, соответствует оперативным потребностям Украины, рассказывают СМИ.

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Первые украинские пилоты завершили обучение на реактивных учебно-тренировочных самолетах Alphajet во Франции. Об этом 20 сентября сообщили в Генштабе французской армии.

Подготовка украинских летчиков является частью оборонной помощи от Франции.

"Франция только что завершила подготовку первого класса украинских пилотов на Alphajet. Это обучение — решительная поддержка Францией военных усилий Украины", — говорится в сообщении.

Обучение украинских летчиков продолжались с марта текущего года. Отмечается, что количество пилотов, прошедших соответствующий курс, соответствует оперативным потребностям Украины.

Как пишет издание "Милитарный", о прохождении будущими украинскими пилотами истребителей F-16 ускоренного курса подготовки во Франции на реактивных учебно-тренировочных самолетах Alphajet стало известно в июне 2024 года.

Воздушно-космические силы Франции обязались за два года обучить 26 украинских пилотов. Часть из них до этого никогда не летала, другие имеют опыт полетов на учебно-тренировочных самолетах L-39 Albatros.

До прибытия во Францию группа украинских пилотов находилась в Великобритании, где осваивала английский язык, далее уже они начали обучение во Франции, куда входила практическая и теоретическая подготовка.

Обучение пилотов происходило по сокращенной программе — 6 месяцев.

Сразу по прибытии украинские пилоты "были помещены под колпак", как выразился французский офицер. Из соображений безопасности им было запрещено общаться с прессой. Возраст пилотов от 21 до 23 лет.

Напомним, что 16 сентября сообщалось, что до конца 2024 года Украина получит еще одну партию истребителей F-16 от европейских союзников, однако точной даты нет.