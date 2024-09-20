"Були поміщені під ковпак": пілоти ЗСУ закінчили навчання на літаках Alphajet у Франції (фото)

Середній вік пілотів 21-23 роки. Навчання тривали від березня поточного року, а кількість пілотів, які пройшли відповідний курс, відповідає оперативним потребам України, розповідають ЗМІ.

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Перші українські пілоти завершили навчання на реактивних навчально-тренувальних літаках Alphajet у Франції. Про це 20 вересня повідомили у Генштабі французької армії.

Підготовка українських льотчиків є частиною оборонної допомоги від Франції.

"Франція щойно завершила підготовку першого класу українських пілотів на Alphajet. Це навчання — рішуча підтримка Францією військових зусиль України", — йдеться в повідомленні.

Навчання українських льотчиків тривали від березня поточного року. Зазначається, що кількість пілотів, які пройшли відповідний курс, відповідає оперативним потребам України.

Як пише видання "Мілітарний", про проходження майбутніми українськими пілотами винищувачів F-16 прискореного курсу підготовки у Франції на реактивних навчально-тренувальних літаках Alphajet стало відомо у червні 2024 року.

Повітряно-космічні сили Франції зобов’язалися за два роки навчити 26 українських пілотів. Частина з них до цього ніколи не літала, інші мають досвід польотів на навчально-тренувальних літаках L-39 Albatros.

До прибуття до Франції група українських пілотів перебувала у Великій Британії, де опановувала англійську мову, далі вже вони розпочали навчання у Франції, куди входила практична і теоретична підготовка.

Навчання пілотів відбувалося за скороченою програмою — 6 місяців.

Одразу після прибуття українські пілоти "були поміщені під ковпак", як висловився французький офіцер. Із міркувань безпеки їм було заборонено спілкуватися з пресою. Вік пілотів від 21 до 23 років.

Нагадаємо, що 16 вересня повідомлялося, що до кінця 2024 року Україна отримає ще одну партію винищувачів F-16 від європейських союзників, проте точної дати немає.