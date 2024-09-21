В России вспыхнула бывшая база ЧВК "Вагнер" (видео)

Наемники компании съехали с территории полигона "Молькино" еще в прошлом году. Сейчас здесь базируется "Африканский корпус".

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В России в Краснодарском крае вспыхнул пожар на территории бывшей базы частной военной компании "Вагнер". Здесь занялись админздания. Об этом сообщили в телеграм-канале "Оркестр Вагнера".

"В Молькино, где почти десять лет располагалась база ЧВК "Вагнер", горят административные здания. Во время пребывания компании там располагались штаб и "фильтр", — говорится в сообщении.

На обнародованных кадрах видно, что базу охватил масштабный пожар. Огонь распространился на несколько зданий, а на видео видно, как горит крыша админздания.

Отмечается, что рядовые "вагнеровцы" отсюда выехали в конце июля прошлого года, а это "знаковое место" занял "Африканский корпус".

Справка: "Африканский корпус" — вооруженное военное формирование, созданное из выходцев из стран Африки и бывших участников ЧВК "Вагнер" в декабре 2023 года. Это формирование стало преемником ЧВК "Вагнер", которая ранее действовала в разных странах Африки. Целью образования является распространение, закрепление и защита российского влияния в Африке. С мая 2024 года участвует в войне против Украины.

Напомним, что 28 июля колонна наемников ЧВК "Вагнер" попала в засаду повстанцев-туарегов в Мали. Они разбили колонну бронетехники и подбили вертолет, который пытался прикрыть российских боевиков. В результате боевого столкновения погибли по меньшей мере 20 боевиков ЧВК, среди которых автор телеграм-канала Grey Zone.