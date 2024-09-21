У Росії спалахнула колишня база ПВК "Вагнер" (відео)

Найманці компанії з'їхали з території полігону "Молькіно" ще минулого року. Наразі тут базується "Африканський корпус".м

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В Росії в Краснодарському краї спалахнула пожежа на території колишньої бази приватної військової компанії "Вагнер". Тут зайнялися адмінбудівлі. Про це повідомили у телеграм-каналі "Оркестр Вагнера".

"У Молькіно, де майже десять років розташовувалась база ПВК "Вагнер", горять адміністративні споруди. Під час перебування компанії там розташовувалися штаб і "фільтр", — йдеться в повідомленні.

На оприлюднених кадрах видно, що базу охопила масштабна пожежа. Вогонь поширився на кілька будівель, а на відео видно, як горить дах адмінбудівлі.

Зазначається, що рядові "вагнерівці" звідси виїхали наприкінці липня минулого року, а це "знакове місце" зайняв "Африканський корпус".

Довідка: "Африканський корпус" — збройне військове формування, створене з вихідців з країн Африки та колишніх учасників ПВК "Вагнер" у грудні 2023 року. Це формування стало наступником ПВК "Вагнер", яка раніше діяла в різних країнах Африки. Метою утворення є поширення, закріплення та захист російського впливу в Африці. З травня 2024 року бере участь у війні проти України.

Нагадаємо, що 28 липня колона найманців ПВК "Вагнер" потрапила в засідку повстанців-туарегів в Малі. Вони розбили колону бронетехніки та підбили вертоліт, який намагався прикрити російських бойовиків. Унаслідок бойового зіткнення загинули щонайменше 20 бойовиків ПВК, серед яких автор телеграм-каналу Grey Zone.