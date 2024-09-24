Захват Курской АЭС: эксперт ответил, нужна ли Украине российская атомная станция

Украина должна иметь возможность эффективно защищать свои АЭС от ударов ВС РФ, а взятие под контроль Курской АЭС в РФ является бесперспективным, считает эксперт.

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Захват Курской АЭС не принесет Украине никакой пользы и потребует больших ресурсов и жертв. Такое мнение в комментарии OBOZ.UA высказал военный аналитик, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

"Если захватить атомную станцию и сказать: если вы не согласитесь, то мы что, взорвем эту АЭС? Это — терроризм. Украина защищается от российской агрессии", — подчеркнул он.

Эксперт считает, что захват российской атомной станции не имеет смысла ни с точки зрения ресурсов, которые будет необходимо потратить, ни с точки зрения значения такой операции.

"Зачем нам Курская АЭС, вы понимаете, какие ресурсы нужны, чтобы взять ее под контроль? Никакой пользы я от этого не вижу, вообще никакой", — заявил Самусь.

Эксперт подчеркнул, что Украине нужно уничтожать пусковые установки ОТРК "Искандер", корабли и подводные лодки РФ, которые могут запускать "Калибры" и аэродромы противника, а также получить оружие от Запада, чтобы деоккупировать Запорожскую АЭС.

Напомним, что 23 сентября стало известно, что подразделения 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ прорвали один из участков российской границы в Курской области.