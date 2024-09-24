Захоплення Курської АЕС: експерт відповів, чи потрібна Україні російська атомна станція

Україна повинна мати можливість ефективно захищати свої АЕС від ударів ЗС РФ, а взяття під контроль Курської АЕС в РФ є безперспективним, вважає експерт.

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Захоплення Курської АЕС не матиме для України жодної користі і потребуватиме великих ресурсів і жертв. Таку думку в коментарі OBOZ.UA висловив військовий аналітик, директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.

"Якщо захопити атомну станцію і сказати: якщо ви не погодитеся, то ми що, підірвемо цю АЕС? Це — тероризм. Україна захищається від російської агресії", – наголосив він.

Експерт вважає, що захоплення російської атомної станції не має сенсу ані з погляду ресурсів, які буде необхідно витратити, ані з погляду на значення такої операції.

"Навіщо нам Курська АЕС? Ви розумієте, які ресурси потрібні, щоб взяти її під контроль? Жодної користі я від цього не бачу, взагалі жодної", – заявив Самусь.

Експерт наголосив, що Україні потрібно знищувати пускові установки ОТРК "Іскандер", кораблі і підводні човни РФ, які можуть запускати "Калібри" та аеродроми противника, а також отримати зброю від Заходу, щоб деокупувати Запорізьку АЕС.

Нагадаємо, що 23 вересня стало відомо, що підрозділи 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ прорвали одну з ділянок російського кордону в Курській області.