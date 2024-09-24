Прямой удар по одной из стран НАТО будет для России самоубийством, — эксперт (видео)

По мнению обозревателя Александра Коваленко, большинство стран НАТО радикально относятся к России и ждут подобной провокации, но вряд ли смогут это "проглотить".

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Удары по странам НАТО будет для России выстрелом себе в висок, то есть самоубийство. Об этом в эфире "Говорит большой Львов" заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Если Россия нанесет прямой удар по территории одной из стран, которые есть в составе Североатлантического Альянса, то тогда автоматически будет задействована пятая статья Коллективной безопасности как минимум как вариант. Фактически это будет для России выстрел себе в висок, это будет самоубийство. На такую суицидальную миссию они не пойдут, особенно с учетом того, а какими именно средствами они будут наносить удары", — отметил Александр Коваленко.

Эксперт отмечает, что в случае попытки нанести удар со стороны РФ, ее техника будет сбита. По его словам, большинство стран достаточно радикально относятся к России и только и ждут такой провокации.

"Что потом? Смогут они это продолжать после того, как вся военная машина НАТО начнет работать именно уже на реализацию 5-й статьи Коллективной безопасности? Ведь мы же понимаем, если НАТО и это проглотит, тогда по нему вообще может кто угодно наносить удары и унижать", — добавил Коваленко.

Однако эксперт не исключил продолжения диверсий со стороны России в европейских странах, как это было со взрывами на складах в Чехии или в ситуации с попыткой убийства болгарского бизнесмена Гебрева, который был одним из поставщиков оружия и боеприпасов Украине с 2014 года.

"Конечно что все будут обвинять Россию. Если это действительно так будет, это будет очередным шагом для усиления или помощи в Украине или каких-то других действий", — рассказал он.

Александр Коваленко добавил, что Россия и дальше будет использовать ядерный нарратив "хотя бы для своего собственного потребителя информационного фастфуда".

"Для россиян это также может использоваться как элементы веры в то, что ничего "такого страшного" не происходит, при том что уже часть Курской области отпала. "Нет, все ок. У нас еще ядерное оружие будет. Вот мы когда будем где-то во Владивостоке, тогда даже сможем это ядерное оружие использовать", — пояснил Коваленко.

Ранее сообщалось, что Россия хочет устроить долгосрочное увеличение сил в западном направлении, и в НАТО серьезно относятся к таким угрозам со стороны РФ. Однако недавно в РФ признали, что страна не сможет вести войну с НАТО — для нее это заранее проигрышный вариант без использования ядерного оружия.