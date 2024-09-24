Прямий удар по одній з країн НАТО буде для Росії самогубством, — експерт (відео)

На думку оглядача Олександра Коваленка, більшість країн НАТО радикально ставляться до Росії й чекають подібної провокації, та навряд чи зможуть це "проковтнути".

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Удари по країнах НАТО буде для Росії пострілом собі у скроню, тобто самогубство. Про це в ефірі "Говорить великий Львів" заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Якщо Росія нанесе прямий удар по території однієї з країн, які є в складі Північноатлантичного Альянсу, то тоді автоматично буде задіяно п'яту статтю Колективної безпеки як мінімум як варіант. Фактично це буде для Росії постріл собі у скроню, це буде самогубство. На таку суїцидальну місію вони не підуть, особливо з урахуванням того, а якими саме засобами вони будуть наносити удари", — зазначив Олександр Коваленко.

Експерт зазначає, що в разі спроби завдати удару з боку РФ, її техніка буде збита. За його словами, більшість країн досить радикально ставляться до Росії та тільки й чекають такої провокації.

"Що потім? Зможуть вони це продовжувати після того, як уся військова машина НАТО почне працювати саме вже на реалізацію 5-ї статті Колективної безпеки? Бо ми ж розуміємо, якщо НАТО і це проковтне, тоді по ньому взагалі може хто завгодно наносити удари та принижувати", — додав Коваленко.

Однак експерт не виключив продовження диверсій зі сторони Росії в європейських країнах, як це було з вибухами на складах в Чехії або в ситуації зі спробою вбивства болгарського бізнесмена Гебрева, який був одним з постачальників зброї та боєприпасів Україні з 2014 року.

"Звісно що усі будуть звинувачувати Росію. Якщо це дійсно так буде, це буде черговим кроком для підсилення або допомоги в Україні або якихось інших дій", — розповів він.

Олександр Коваленко додав, що Росія і далі буде використовувати ядерний наратив "хоча б для свого власного споживача інформаційного фастфуду".

"Для росіян це також може використовуватись як елементи віри в те, що нічого "такого страшного" не стається, при тому що вже частина Курської області відпала. "Ні, все ок. В нас ще ядерна зброя буде. Ось ми коли будемо десь у Владивостоку, тоді навіть зможемо цю ядерну зброю використати", — пояснив Коваленко.

Раніше повідомлялось, що Росія хоче влаштувати довгострокове збільшення сил у західному напрямку, і в НАТО серйозно ставляться до таких погроз з боку РФ. Однак нещодавно в РФ визнали, що країна не зможе вести війну з НАТО — для неї це заздалегідь програшний варіант без використання ядерної зброї.