"Ослушался командира": российский солдат случайно уничтожил 4 тягача и 2 танка, — соцсети

Военнослужащему одного из подразделений 42-й мотострелковой дивизии ВС РФ пришлось произвести поджог личного автомобиля. Однако кроме своей "Нивы" российский солдат также уничтожил еще шесть единиц военной техники, пишут в соцсетях.

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Из-за использования личного автомобиля без соответствующего распоряжения командира военнослужащий в/ч 27777 совершил демонстративный акт сожжения машины. Об этом сообщил российский Telegram-канал "Досье шпиона".

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Российский военнослужащий вылил на свою "Ниву", стоящую в чистом поле, несколько литров бензина и поджег ее, хотя и не с первого раза.

Как отмечают на канале, после этого неконтролируемое пламя охватило поле и лесную полосу, в которой располагалась боевая техника подразделения Сухопутных войск.

По словам военнослужащих ВС РФ, вследствие пожара якобы сгорели 4 плавающих бронетранспортера МТ-ЛБ и 2 танка Т-72.

Как утверждается, данное происшествие случилось в Ореховском районе Запорожской области.

Напомним, военнослужащий Государственной пограничной службы Украины с позывным "Лезо" в первую же ночь на позициях уничтожил танк и БМП врага с помощью ручных противотанковых гранат.

Напомним, еще в феврале председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщал, что в городе Орехов 95% домов разрушены из-за постоянных обстрелов со стороны Вооруженных сил Российской Федерации. Улицы города безлюдны — люди прятались даже не от ежедневных, а от ежечасных взрывов.