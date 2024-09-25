"Не послухався командира": російський солдат випадково знищив 4 тягачі та 2 танки, — соцмережі

Військовослужбовцю одного з підрозділів 42-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ довелося підпалити особистий автомобіль. Однак крім своєї "Ниви" російський солдат також знищив ще шість одиниць військової техніки, пишуть у соцмережах.

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Через використання особистого автомобіля без відповідного розпорядження командира військовослужбовець в/ч 27777 здійснив демонстративний акт спалення машини. Про це повідомив російський Telegram-канал "Досье шпиона".

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Російський військовослужбовець вилив на свою "Ниву", що стояла в чистому полі, кілька літрів бензину і підпалив її, хоча і не з першого разу.

Як зазначають на каналі, після цього неконтрольоване полум'я охопило поле і лісову смугу, в якій розташовувалася бойова техніка підрозділу Сухопутних військ.

За словами військовослужбовців ЗС РФ, унаслідок пожежі нібито згоріли 4 плаваючі бронетранспортери МТ-ЛБ і 2 танки Т-72.

Як стверджується, ця подія трапилася в Оріхівському районі Запорізької області.

Нагадаємо, військовослужбовець Державної прикордонної служби України з позивним "Лезо" в першу ж ніч на позиціях знищив танк і БМП ворога за допомогою ручних протитанкових гранат.

Нагадаємо, ще в лютому голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомляв, що в місті Оріхів 95% будинків зруйновано через постійні обстріли з боку Збройних сил Російської Федерації. Вулиці міста безлюдні — люди ховалися навіть не від щоденних, а від щогодинних вибухів.