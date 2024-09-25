"Есть крутой специалист": Умеров объяснил, почему назначил советником Тимошенко

По словам министра обороны, к этому назначению имели замечания международные партнеры. Он поговорил с дипломатами и сказал, что если по отношению к Тимошенко есть какие-то вопросы, то он передаст их правоохранителям.

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Министр обороны Рустем Умеров рассказал, что назначил своим советником бывшего заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, потому что "никто не хотел работать с коммуникациями, а потребность такова была". Об этом он заявил в интервью LB.ua.

По словам Умерова, министерство хотело, чтобы все коммуникации Сил обороны имели one voice policy (принцип единого голоса).

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"Коллеги сказали, что есть крутой специалист. Я спросил антикоррупционеров, профессионал ли он. Сказали: да. Есть ли к нему вопрос?" Знал ли я, что меня будут критиковать за это решение? Да", — заявил министр.

Умеров заявил, что "шапочно" знал Тимошенко.

"Я очень четко сфокусирован на цели. Мне нужно было отстроить свое. Если я буду всех приглашать только в белом пальто… Я шапочно его знал", — рассказал министр.

Он заявил, что говорил с Тимошенко и спрашивал его о том, сможет ли он выполнить определенную работу. Тот ответил, что сможет.

По его словам, другие профессионалы сказали, что коммуникация в министерстве теперь улучшилась. Умеров также добавил, что к этому назначению имели замечания международные партнеры. Он поговорил с дипломатами и сказал, что если по отношению к Тимошенко есть какие-то вопросы, то он передаст их правоохранителям.

"Я у Кирилла спрашивал, есть ли к нему какие-либо вопросы со стороны правоохранительных или антикоррупционных органов, чтобы он проконсультировался с юристом или что-либо. Когда я его брал на работу, он сказал, что у НАПК к нему никаких вопросов нет. Знаете, уничтожить репутацию сегодня могут не только органы, но и, скажем, Фейсбук, Инстаграм, Твиттер", – заявил министр.

По его словам, Тимошенко занимается в министерстве не только коммуникациями, но и фортификациями.

Напомним, еще в марте стало известно о том, что бывший замглвы ОП Кирилл Тимошенко назначен советником Умерова. Тимошенко, который имеет опыт в медиа-обеспечении политических и государственных кампаний более десяти лет, ранее работал в Офисе президента и был заместителем главы администрации Владимира Зеленского. Он также курировал программу Большая стройка, а после увольнения из Офиса президента был связан с командой Андрея Ермака.

Также Фокус писал, что 27 июня у экс-заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко сотрудники НАБУ провели обыск из-за дела о сливах информации из антикоррупционного бюро. До полномасштабного вторжения и во время него политик неоднократно попадал в различные скандалы.