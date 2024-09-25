"Є крутий фахівець": Умеров пояснив, чому призначив радником Тимошенко

За словами міністра оборони, до цього призначення мали зауваження міжнародні партнери. Він поговорив із дипломатами і сказав, що якщо стосовно Тимошенко є якісь питання, то він передасть їх правоохоронцям.

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Міністр оборони Рустем Умеров розповів, що призначив своїм радником колишнього заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, тому що "ніхто не хотів працювати з комунікаціями, а потреба така була". Про це він заявив в інтерв'ю LB.ua.

За словами Умерова, міністерство хотіло, щоб усі комунікації Сил оборони мали one voice policy (принцип єдиного голосу).

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"Колеги сказали, що є крутий фахівець. Я запитав антикорупціонерів, чи професіонал він. Сказали: так. Чи є до нього питання?" Чи знав я, що мене будуть критикувати за це рішення? Так", — заявив міністр.

Умеров заявив, що "шапочно" знав Тимошенко.

"Я дуже чітко сфокусований на цілі. Мені потрібно було відбудувати своє. Якщо я буду всіх запрошувати тільки в білому пальто... Я шапочно його знав", — розповів міністр.

Він заявив, що говорив із Тимошенком і запитував його про те, чи зможе він виконати певну роботу. Той відповів, що зможе.

За його словами, інші професіонали сказали, що комунікація в міністерстві тепер покращилася. Умеров також додав, що до цього призначення мали зауваження міжнародні партнери. Він поговорив із дипломатами і сказав, що якщо стосовно Тимошенко є якісь питання, то він передасть їх правоохоронцям.

"Я в Кирила запитував, чи є до нього якісь питання з боку правоохоронних або антикорупційних органів, щоб він проконсультувався з юристом або що-небудь. Коли я його брав на роботу, він сказав, що в НАЗК до нього жодних питань немає. Знаєте, знищити репутацію сьогодні можуть не тільки органи, а й, скажімо, Фейсбук, Інстаграм, Твіттер", — заявив міністр.

За його словами, Тимошенко займається в міністерстві не тільки комунікаціями, а й фортифікаціями.

Нагадаємо, ще в березні стало відомо про те, що колишнього заступника голови ОП Кирила Тимошенка призначено радником Умерова. Тимошенко, який має досвід у медіазабезпеченні політичних і державних кампаній понад десять років, раніше працював в Офісі президента і був заступником глави адміністрації Володимира Зеленського. Він також курирував програму Велике будівництво, а після звільнення з Офісу президента був пов'язаний із командою Андрія Єрмака.

Також Фокус писав, що 27 червня в ексзаступника глави Офісу президента Кирила Тимошенка співробітники НАБУ провели обшук через справу про зливи інформації з антикорупційного бюро. До повномасштабного вторгнення і під час нього політик неодноразово потрапляв у різні скандали.