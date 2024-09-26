Боевая работа 2С1 "Гвоздика": как финская артиллерия воюет в Украине (видео)

Артиллерийские системы, которые были переданы Финляндией, помогают Украине восполнить потери в крупнокалиберной артиллерии. До полномасштабной войны страна имела 74 единицы таких САУ.

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В социальных сетях появились первые подтверждения использования украинской армией самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", известных в Финляндии как PsH 74, переданных этой страной. Кадры боевой работы технико показали бойцы 67-й отдельной механизированной бригады, использующих это вооружение.

Хотя точное количество переданных гаубиц остается неизвестным, по информации Defence24, до начала полномасштабного вторжения Россия Финляндия располагала 74 такими артиллерийскими установками. Эти орудия, приобретенные у бывшей ГДР и подвергшиеся модернизации, помогают Украине восполнить потери в средствах крупнокалиберной артиллерии.

Использование "Гвоздик" облегчается тем, что производство боеприпасов к ним было увеличено как в Украине, так и среди союзников. Помимо PsH 74, Финляндия также передала Украине буксируемые полевые пушки 130 K 54 (аналог советской М-46) и 152-мм гаубицы 2А36 "Гиацинт-Б", что позволяет частично компенсировать потери в артиллерийских системах.

Технические характеристики 2S1 "Гвоздика"

2S1 "Гвоздика" — это самоходная гаубица на гусеничном шасси, вооруженная 122-мм орудием с дальностью стрельбы до 15,5 км при использовании стандартных боеприпасов и до 22 км при стрельбе реактивными снарядами.

Броня машины, толщиной до 20 мм, обеспечивает защиту экипажа только от осколков и стрелкового оружия. Машина оснащена дизельным двигателем мощностью 300 л.с., что позволяет развивать скорость до 60 км/ч на дорогах и до 30 км/ч по пересеченной местности. Благодаря своей амфибийности "Гвоздика" способна преодолевать водные преграды со скоростью до 4,5 км/ч, Аа запас хода машины– до 500 км.

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