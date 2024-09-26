Бойова робота 2С1 "Гвоздика": як фінська артилерія воює в Україні (відео)

Артилерійські системи, які були передані Фінляндією, допомагають Україні заповнити втрати у великокаліберній артилерії. До повномасштабної війни країна мала 74 одиниці таких САУ.

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У соціальних мережах з'явилися перші підтвердження використання українською армією самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика", відомих у Фінляндії як PsH 74, переданих цією країною. Кадри бойової роботи техніки показали бійці 67-ї окремої механізованої бригади, які використовують це озброєння.

Хоча точна кількість переданих гаубиць залишається невідомою, за інформацією Defence24, до початку повномасштабного вторгнення Росії Фінляндія мала у своєму розпорядженні 74 такі артилерійські установки. Ці артсистеми, придбані у колишньої НДР і піддані модернізації, допомагають Україні заповнити втрати в засобах великокаліберної артилерії.

Використання "Гвоздик" полегшується тим, що виробництво боєприпасів до них було збільшено як в Україні, так і серед союзників. Крім PsH 74, Фінляндія також передала Україні буксирувані польові гармати 130 K 54 (аналог радянської М-46) і 152-мм гаубиці 2А36 "Гіацинт-Б", що дозволяє частково компенсувати втрати в артилерійських системах.

Технічні характеристики 2S1 "Гвоздика"

2S1 "Гвоздика" — це самохідна гаубиця на гусеничному шасі, озброєна 122-мм гарматою з дальністю стрільби до 15,5 км за використання стандартних боєприпасів і до 22 км за стрільби реактивними снарядами.

Броня машини, товщиною до 20 мм, забезпечує захист екіпажу тільки від осколків і стрілецької зброї. Машина оснащена дизельним двигуном потужністю 300 к.с., що дає змогу розвивати швидкість до 60 км/год на дорогах і до 30 км/год по бездоріжжю. Завдяки своїй амфібійності "Гвоздика" здатна долати водні перешкоди зі швидкістю до 4,5 км/год, а запас ходу машини — до 500 км.

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Фінляндська Patria готова відновити виробництво 155-мм гаубиць через війну в Україні

Раніше повідомлялося, що фінська компанія Patria розробляє вітчизняну самохідну установку 155K98 на колісному шасі. Артилерійська система використовуватиме боєприпаси натовського калібру 155-мм, а дальність стрільби становитиме 30 км звичайним снарядом і 40 км — реактивним.