Грамотно "встретили": ВСУ уничтожили россиян, которые пытались прорваться в Селидово (фото, видео)

По словам бойца ВСУ с позывным "Алекс", враг пытался прорвать оборону Селидово с южного фланга.

Related video

Российские оккупанты в Донецкой области пытались прорвать оборону ВСУ в Донецкой области. Атака закончилась для россиян неудачно. Об этом в своем телеграм-канале "Офицер+" сообщил боец ВСУ с позывным "Алекс".

"С южного фланга противник только что пытался прорываться к Селидово. Из района террикона к югу от города выдвинулись одна БМП и один танчик. В самом начале пути ребята удачно минуснули танк, а конечная точка — это район уничтожения БМП. В целом ребята грамотно "приняли" противника, без лишних усилий и паники грамотно разобрали броню", — проинформировал "Алекс".

Он добавил, что над утилизацией вражеской техники работали бойцы 15-й БрОП "Кара-Даг".

В телеграмм-канале "Скадовский защитник" показали кадры, как бойцы "Кара-Дага" наносят удары по россиянам, которые забрались в Михайловку на подступах к Селидово. По оккупантам работала рота ударных беспилотных авиационных комплексов специального назначения "Crow company" 15-й бригады оперативного назначения НГУ "Кара-Даг".

В утренней сводке Генштаба ВСУ 27 сентября сообщалось, что на Покровском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отражали 42 вражеских штурмовых действия в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Николаевка, Лысовка, Крутой Яр, Новогродовка, Селидово, Мариновка и Красный Яр. Наибольшая концентрация атак была у Селидово и Мариновки.

Напомним, что украинский военный с позывным "Мучной" 24 сентября что бойцам ВСУ пришлось отойти из Желанного Второго на Кураховском направлении.