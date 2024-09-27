Грамотно "зустріли": ЗСУ знищили росіян, які намагалися прорватися в Селидове (фото, відео)

За словами бійця ЗСУ з позивним "Алекс", ворог намагався прорвати оборону Селидового з південного флангу.

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Російські окупанти на Донеччині намагалися прорвати оборону ЗСУ на Донеччині. Атака закінчилася для росіян невдало. Про це в своєму телеграм-каналі "Офіцер+" повідомив боєць ЗСУ з позивним "Алекс".

"З південного флангу противник щойно намагався прориватися до Селидового. З району терикона на південь від міста висунулись одна БМП та один танчик. На самому початку шляху хлопці вдало мінуснули танк, а кінцева точка — це район знищення БМП. В цілому хлопці грамотно "прийняли" противника, без зайвих зусиль та паніки грамотно розібрали броню", — проінформував "Алекс".

Він додав, що над утилізацією ворожої техніки працювали бійці 15-ї БрОП "Кара-Даг".

В телеграм-каналі "Скадовський захисник" показали кадри, як бійці "Кара-Дагу" завдають ударів по росіянах, які забралися до Михайлівки на підступах до Селидового. По окупантах працювала рота ударних безпілотних авіаційних комплексів спеціального призначення "Crow company" 15-ї бригади оперативного призначення НГУ "Кара-Даг".

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 27 вересня повідомлялося, що на Покровському напрямку Сили оборони минулої доби відбивали 42 ворожі штурмові дії в районах населених пунктів Зелене Поле, Миколаївка, Лисівка, Крутий Яр, Новогродівка, Селидове, Маринівка та Красний Яр. Найбільша концентрація атак була біля Селидового та Маринівки.