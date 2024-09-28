Пророссийские "персонажи" и дальше зарабатывают деньги в Украине: Жорин прогнозирует митинги ветеранов

Заместитель командира 3-й ОШБр говорит, что в украинском обществе назрело много проблем, которые так или иначе скоро получат выход на улицах.

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В Украине до сих пор работает бизнес, который приносит доход россиянам и за счет которого финансируется армия РФ. На это обратил внимание заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

В частности, он упомянул один из крупнейших торгово-развлекательных центров в Киеве Skymall, расположенный на проспекте Романа Шухевича.

"Когда я пишу, что в Украине до сих пор большая часть бизнеса завязана на РФ, то имею в виду вполне конкретные истории. Как, например, с ТРЦ Skymall. Оказалось, что прибыль от работы ТРЦ идет лицам, связанным с Россией. В частности Федору Христенко, депутату от ОПЗЖ, любителю "русского мира" и криминальных схем, который выехал из Украины еще до начала полномасштабной войны. А дальше деньги идут прямо на спонсирование п**арской армии", — написал Жорин.

Заместитель командира 3-й ОШБр говорит, что в украинском обществе назрело много проблем, которые так или иначе скоро получат выход на улицах.

"Потому что пророссийские персонажи не имеют права зарабатывать деньги в Украине. Как и сидеть в Верховной Раде и "решать вопросы". Да и вообще никаких прав они здесь не должны иметь. Пока на акции выходит в основном молодежь. Но, уверен, скоро спрашивать уже будут ветераны", — прогнозирует Жорин.

Напомним, что 12 сентября Максим Жорин рассказывал, что бывшие заключенные, которые проходят службу в 3 отдельной штурмовой бригаде, "очень мотивированы и заряжены". Они выполняют боевые задачи и проявляют себя достойно.