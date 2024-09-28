Проросійські "персонажі" і далі заробляють гроші в Україні: Жорін прогнозує мітинги ветеранів

Заступник командира 3-ї ОШБр говорить, що в українському суспільстві назріло багато проблем, які так чи інакше скоро отримають вихід на вулицях.

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В Україні і досі працює бізнес, який приносить дохід росіянам і за рахунок якого фінансується армія РФ. На це звернув увагу заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін.

Зокрема, він згадав один з найбільших торгівельно-розважальни центрів у Києві Skymall, розташований на проспекті Романа Шухевича.

"Коли я пишу, що в Україні досі велика частина бізнесу завʼязана на РФ, то маю на увазі цілком конкретні історії. Як, наприклад, з ТРЦ Skymall. Виявилось, що прибуток від роботи ТРЦ йде особам, повʼязаним з Росією. Зокрема Федору Христенку, депутату від ОПЗЖ, любителю "руського міра" та кримінальних схем, який виїхав з України ще до початку повномасштабної війни. А далі гроші йдуть прямо на спонсорування п**арської армії", — написав Жорін.

Заступник командира 3-ї ОШБр говорить, що в українському суспільстві назріло багато проблем, які так чи інакше скоро отримають вихід на вулицях.

"Бо проросійські персонажі не мають права заробляти гроші в Україні. Як і сидіти у Верховній Раді і "рєшать вопроси". Та й загалом ніяких прав вони тут не повинні мати. Поки на акції виходить в основному молодь. Але, впевнений, скоро питати вже будуть ветерани", — прогнозує Жорін.

Нагадаємо, що 12 вересня Максим Жорін розповідав, що колишні ув'язнені, які проходять службу в 3 окремій штурмовій бригаді, "дуже вмотивовані й заряджені". Вони виконують бойові завдання та проявляють себе достойно.