Super Tomcat 21: наследник истребителя F-14, который мог бы все изменить

Эволюция семейства многоцелевых F-14 Tomcat могла бы привести к появлению сверхзвукового ударного истребителя, который мог бы обладать ядерным потенциалом и бомбоотсеками. Однако ВМС США сделали выбор в пользу F/A-18E/F Super Hornet.

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Super Tomcat 21 был амбициозным проектом превращения легендарного Grumman F-14 Tomcat в более современный многоцелевой истребитель для ВМС США.

Фокус перевел статью американского журналиста Питера Сучиу об уникальном проекте американцев по созданию многоцелевого истребителя.

Созданный на базе модели F-14D, Super Tomcat 21 должен был получить такие усовершенствования, как увеличенный запас топлива, радар с активной электронно-сканирующей решеткой (AESA) и способность развивать скорость в 1,3 Маха без форсажа. Дополнительные характеристики включали модернизированную авионику, увеличенные поверхности для управления самолетом и передовые системы вооружения.

Несмотря на потенциал, обеспечивающий превосходные характеристики и универсальность, проект в конечном итоге отложили в пользу F/A-18E/F Super Hornet, сделав Super Tomcat 21 увлекательным курьезом в истории авиации.

Super Tomcat 21: усовершенствованный вариант F-14, который почти удался

Когда в 1986 году на экраны вышел фильм "Топ Ган", его авиационная тематика оказалась настолько популярной, что Grumman F-14 Tomcat стал не меньшей звездой фильма, чем Том Круз. Однако это был не совсем дебют F-14 на большом экране: пара самолетов F-14 уже фигурировала в научно-фантастическом военном фильме 1980 года "Финальный отсчет". Еще четыре F-14 из 84-й истребительной эскадрильи (VF-84), прозванной "Веселый Роджер", также появились в приключенческом боевике 1996 года "Приказано уничтожить".

Сверхзвуковой двухмоторный двухместный истребитель с двухкилевым оперением и крыльями изменяемой стреловидности был разработан для программы Naval Fighter Experimental (VFX) ВМС США и стал первым из американских боевых самолетов Teen Series, созданных с учетом опыта противостояния с истребителями МиГ во время войны во Вьетнаме.

F-14 прошел через несколько модернизаций, и его окончательным вариантом стал F-14D Super Tomcat. Первый из них был поставлен в 1991 году, и в его авионику и дисплеи внесли существенные изменения. F-14D отличался тем, что мог поражать несколько целей с большей легкостью, чем его предшественники. Этот самолет должен был стать окончательным вариантом Tomcat и, возможно, так бы и произошло. Но в 1989 году, после огромного перерасхода бюджета и задержек производства, тогдашний министр обороны Дик Чейни стал заклятым врагом этого самолета – похлеще советских летчиков-истребителей. Он отказался от закупки новых F-14D, что вполне имело смысл на тот момент, поскольку холодная война подходила к концу.

Вместо этого ВМС получили всего 37 новых F-14D Super Tomcat, а 18 старых моделей F-14A были обновлены до моделей D и получили обозначение F-14D(R).

Bстребитель F-14A

Ударный Super Tomcat 21

Если бы все сложилось иначе, в небо могла бы подняться еще более совершенная версия Super Tomcat. Описываемый как "эволюционная" модернизация F-14, ST21 (Super Tomcat for the 21st Century) смог бы нести больше топлива и даже получил бы радар с активной электронно-сканирующей решеткой (AESA), разработанный для отмененного штурмовика A-12.

По сути, ST21 вырос из предыдущего предложения, сделанного Northrup Grumman после прекращения программы A-12. Оно должно было называться Tomcat Quick Strike и предусматривало модернизацию существующих F-14 путем оснащения их высокотехнологичными навигационными и целеуказательными капсулами, аналогичными системе LANTIRN ВВС США, а также модернизированными режимами наземной атаки для радара APG-71 F-14D. Усовершенствованный самолет мог бы нести более мощное вооружение, включая AGM-84E SLAM и AGM-88 HARM.

Как сообщает Jalopnik.com, когда этот проект так и не был реализован, Northrup Grumman вернулась в ВМС с другим Super Tomcat, получившим название Super Tomcat 21.

"Super Tomcat 21 должен был стать модификацией оригинального проекта F-14 и оснащаться двигателями GE-F110-129, которые позволяли бы "Томкэту" выходить на сверхзвук (достигать скорости 1+ Маха без использования форсажа) на скорости 1,3 Маха. Кроме того, самолет должен был получить модернизированный радар APG-71, модифицированные и увеличенные поверхности управления, а также увеличенные корневые наплывы крыла (LERX), которые бы вмещали больше топлива и улучшали управляемость самолета на малых скоростях", – сообщает Jalopnik.com.

Истребитель F-14D Super Tomcat

Эти модификации должны были придать Tomcat настоящую сверхманевренность, устойчивую скорость и резкое ускорение. Как и Tomcat Quick Strike, новый ST21 мог бы нести целеуказатели и навигационные капсулы, обеспечивающие ему возможности настоящего многоцелевого истребителя.

Самолет должен был оснащаться цельным лобовым стеклом для улучшения обзора, широкоугольным растровым HUD, способным проецировать изображения FLIR, и цифровой системой управления полетом (DFCS).

Будущие усовершенствования

ST21 был предложен в качестве более дешевой альтернативы перспективному тактическому истребителю ВМС (NATF), но он мог бы стать чем-то большим. Он, вероятно, привел бы к появлению множества еще более совершенных "Томкэтов", включая ударный Super Tomcat (AST21), который мог бы обладать ядерным потенциалом и бомбоотсеками под мотогондолами двигателей.

"Конечная конфигурация Tomcat, известная как ASF-14, представляла собой новую, сильно модернизированную версию легендарного F-14, – добавил Jalopnik. – Эта машина, настоящий Super Tomcat во всех смыслах этого слова, могла бы похвастаться увеличением внутреннего объема топлива по сравнению с Super Tomcat 21 за счет утолщенных крыльев, удаления громоздких подсистем старого поколения и использования углепластиковых структурных компонентов для экономии веса и объема".

Однако ничего этого не произошло. ВМС решили заменить истребители/штурмовики на F/A-18E/F Super Hornet, а 22 сентября 2006 года F-14 Tomcat окончательно сняли с вооружения. Super Tomcat 21 так и остался одним из самых захватывающих нереализованных проектов.

Об авторе

Питер Сучиу – журналист из Мичигана. За свою двадцатилетнюю журналистскую карьеру он участвовал в работе более чем четырех десятков журналов, газет и веб-сайтов, опубликовав свыше 3200 материалов. Регулярно пишет о военной технике, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности, политике и международных делах. Питер также является автором статей для Forbes и Clearance Jobs. Вы можете следить за ним в Twitter: @PeterSuciu. Напишите автору по электронной почте: [email protected].