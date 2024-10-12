Super Tomcat 21: спадкоємець винищувача F-14, який міг би все змінити

Еволюція сімейства багатоцільових F-14 Tomcat могла б призвести до появи надзвукового ударного винищувача, який міг би володіти ядерним потенціалом і бомбовими відсіками. Однак ВМС США зробили вибір на користь F/A-18E/F Super Hornet.

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Super Tomcat 21 був амбітним проєктом перетворення легендарного Grumman F-14 Tomcat на більш сучасний багатоцільовий винищувач для ВМС США.

Фокус переклав статтю американського журналіста Пітера Сучіу про унікальний проект американців зі створення багатоцільового винищувача.

Створений на базі моделі F-14D, Super Tomcat 21 мав отримати такі вдосконалення, як збільшений запас палива, радар з активною електронно-сканувальною решіткою (AESA) і здатність розвивати швидкість в 1,3 Маха без форсажу. Додаткові характеристики включали модернізовану авіоніку, збільшені поверхні для управління літаком і передові системи озброєння.

Незважаючи на потенціал, що забезпечує чудові характеристики й універсальність, проєкт зрештою відклали на користь F/A-18E/F Super Hornet, зробивши Super Tomcat 21 захопливим курйозом в історії авіації.

Super Tomcat 21: вдосконалений варіант F-14, який майже вдався

Коли 1986 року на екрани вийшов фільм "Топ Ган", його авіаційна тематика виявилася настільки популярною, що Grumman F-14 Tomcat став не меншою зіркою фільму, ніж Том Круз. Однак це був не зовсім дебют F-14 на великому екрані: пара літаків F-14 уже фігурувала в науково-фантастичному військовому фільмі 1980 року "Фінальний відлік". Ще чотири F-14 із 84-ї винищувальної ескадрильї (VF-84), яку прозвали "Веселий Роджер", також з'явилися в пригодницькому бойовику 1996 року "Наказано знищити".

Надзвуковий двомоторний двомісний винищувач із двокілевим оперенням і крилами змінної стріловидності був розроблений для програми Naval Fighter Experimental (VFX) ВМС США і став першим з американських бойових літаків Teen Series, створених з урахуванням досвіду протистояння з винищувачами МіГ під час війни у В'єтнамі.

F-14 пройшов через кілька модернізацій, і його остаточним варіантом став F-14D Super Tomcat. Перший із них було поставлено 1991 року, і в його авіоніку та дисплеї внесли суттєві зміни. F-14D вирізнявся тим, що міг вражати кілька цілей із більшою легкістю, ніж його попередники. Цей літак мав стати остаточним варіантом Tomcat і, можливо, так би і сталося. Але 1989 року, після величезної перевитрати бюджету і затримок виробництва, тодішній міністр оборони Дік Чейні став заклятим ворогом цього літака — гірше за радянських льотчиків-винищувачів. Він відмовився від закупівлі нових F-14D, що цілком мало сенс на той момент, оскільки холодна війна добігала кінця.

Натомість ВМС отримали всього 37 нових F-14D Super Tomcat, а 18 старих моделей F-14A було оновлено до моделей D, і вони отримали позначення F-14D(R).

Зустрічальник F-14A

Ударний Super Tomcat 21

Якби все склалося інакше, в небо могла б піднятися ще більш досконала версія Super Tomcat. Описуваний як "еволюційна" модернізація F-14, ST21 (Super Tomcat for the 21st Century) зміг би нести більше палива і навіть отримав би радар з активною електронно-скануючою решіткою (AESA), розроблений для скасованого штурмовика A-12.

По суті, ST21 виріс із попередньої пропозиції, зробленої Northrup Grumman після припинення програми A-12. Вона мала називатися Tomcat Quick Strike і передбачала модернізацію наявних F-14 шляхом оснащення їх високотехнологічними навігаційними і цілевказівними капсулами, аналогічними системі LANTIRN ВПС США, а також модернізованими режимами наземної атаки для радара APG-71 F-14D. Вдосконалений літак міг би нести більш потужне озброєння, включаючи AGM-84E SLAM і AGM-88 HARM.

Як повідомляє Jalopnik.com, коли цей проєкт так і не реалізували, Northrup Grumman повернулася до ВМС з іншим Super Tomcat, який отримав назву Super Tomcat 21.

"Super Tomcat 21 мав стати модифікацією оригінального проєкту F-14 і оснащуватися двигунами GE-F110-129, які дозволяли б "Томкету" виходити на надзвук (досягати швидкості 1+ Маха без використання форсажу) на швидкості 1,3 Маха. Крім того, літак мав отримати модернізований радар APG-71, модифіковані та збільшені поверхні управління, а також збільшені кореневі напливи крила (LERX), які б вміщували більше пального і покращували керованість літака на малих швидкостях", — повідомляє Jalopnik.com.

Винищувач F-14D Super Tomcat

Ці модифікації мали надати Tomcat справжню надманевреність, стійку швидкість і різке прискорення. Як і Tomcat Quick Strike, новий ST21 міг би нести цілевказівники і навігаційні капсули, що забезпечують йому можливості справжнього багатоцільового винищувача.

Літак мав оснащуватися цілісним лобовим склом для поліпшення огляду, ширококутним растровим HUD, здатним проєктувати зображення FLIR, і цифровою системою управління польотом (DFCS).

Майбутні вдосконалення

ST21 був запропонований як дешевша альтернатива перспективному тактичному винищувачу ВМС (NATF), але він міг би стати чимось більшим. Він, імовірно, призвів би до появи безлічі ще більш досконалих "Томкетів", включно з ударним Super Tomcat (AST21), який міг би володіти ядерним потенціалом і бомбовими відсіками під мотогондолами двигунів.

"Кінцева конфігурація Tomcat, відома як ASF-14, являла собою нову, сильно модернізовану версію легендарного F-14, — додав Jalopnik. — Ця машина, справжній Super Tomcat у всіх сенсах цього слова, могла б похвалитися збільшенням внутрішнього об'єму пального порівняно з Super Tomcat 21 завдяки потовщеним крилам, видаленню громіздких підсистем старого покоління і використанню вуглепластикових структурних компонентів для економії ваги та об'єму".

Однак нічого цього не сталося. ВМС вирішили замінити винищувачі/штурмовики на F/A-18E/F Super Hornet, а 22 вересня 2006 року F-14 Tomcat остаточно зняли з озброєння. Super Tomcat 21 так і залишився одним із найбільш захопливих нереалізованих проєктів.

Про автора

Пітер Сучіу — журналіст із Мічигану. За свою двадцятирічну журналістську кар'єру він брав участь у роботі більш ніж чотирьох десятків журналів, газет і веб-сайтів, опублікувавши понад 3200 матеріалів. Регулярно пише про військову техніку, історію вогнепальної зброї, кібербезпеку, політику та міжнародні справи. Пітер також є автором статей для Forbes і Clearance Jobs. Ви можете стежити за ним у Twitter: @PeterSuciu. Напишіть автору електронною поштою: [email protected].